Braj Ki Holi 2026: लड्डू और लठमार से शुरू हो जाएगी ब्रज की होली, वृंदावन से लेकर मथुरा में रंगोत्सव की डेट लिस्ट
बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, मथुरा और गोकुल जैसे स्थानों होली का उत्सव अलग-अलग रूपों में मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस साल ब्रज की होली की पूरी डेट लिस्ट और मुख्य आयोजनों की जानकारी।
ब्रज की होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, परंपरा और उल्लास का अनुपम संगम है। 2026 में ब्रज की होली लड्डू होली से शुरू होकर लठमार, फूलों की होली, हुरंगा और धुलेंडी तक चलेगी। बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, मथुरा और गोकुल जैसे स्थानों पर यह उत्सव अलग-अलग रूपों में मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस साल ब्रज की होली की पूरी डेट लिस्ट और मुख्य आयोजनों की जानकारी।
लड्डू होली और राधा सखी का नंदगांव निमंत्रण
24 फरवरी 2026 को ब्रज की होली की शुरुआत बरसाना से होगी। इस दिन सुबह राधा सखी रथ पर सवार होकर ढोल-ताशों और जयकारों के साथ नंदगांव जाएंगी। वहां नंदबाबा मंदिर में श्रीकृष्ण को होली खेलने का निमंत्रण देंगी। शाम को बरसाना के लाडलीजी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली होगी। सेवायत पांडे बनकर समाज गायन करेंगे और भक्तों पर टनों अबीर-गुलाल के लड्डू बरसाएंगे। यह होली पूरी तरह प्राकृतिक रंगों से खेली जाती है और हजारों भक्त इसमें शामिल होते हैं।
लठामार होली का उत्साह
25 फरवरी को बरसाना में लठामार होली होगी। बरसाना की हुरियारिनें नंदगांव से आए हुरियारों पर प्रेम भरी लाठियों की स्नेहिल फटकार लगाएंगी। रंगीली गली में यह उत्सव देखने के लिए 10 से 15 लाख श्रद्धालु जुटते हैं। 26 फरवरी को नंदगांव और रावल में लठामार होली खेली जाएगी। नंदगांव में गोपियां लाठियों से हुरियारों को रंग से तर करेंगी। यह होली प्रेम और मस्ती का अनूठा संगम है।
वृंदावन और मथुरा में होली के मुख्य आयोजन
27 फरवरी को श्रीकृष्ण जन्मस्थान मथुरा में होली खेली जाएगी। 1 मार्च को गोकुल में छड़ी मार होली होगी। 3 मार्च को चतुर्वेदी समाज का होली डोला निकलेगा और होलिका दहन होगा। 4 मार्च को धुलेंडी मनाई जाएगी। 5 मार्च को दाऊजी महाराज का हुरंगा, नंदगांव का हुरंगा, जाव का हुरंगा और मुखराई में चरकुला नृत्य होगा। 6 मार्च को बठैन और गिडोह में हुरंगा होगा। 9 मार्च को महावन में छड़ी मार होली और 12 मार्च को वृंदावन के श्री रंगजी मंदिर में होली का आयोजन होगा।
ब्रज में होली आयोजन की डेट लिस्ट
ब्रज में होली कई दिनों तक विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग रूपों में मनाई जाती है:
- 24 फरवरी – बरसाना में लड्डू होली
- 25 फरवरी – लठमार होली बरसाना
- 26 फरवरी – लठामार होली नंदगांव और रावल
- 27 फरवरी – श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में होली
- 1 मार्च – छड़ी मार होली गोकुल
- 3 मार्च – चतुर्वेदी समाज का होली डोला
- 3 मार्च – होलिका दहन
- 4 मार्च – धुलेंडी
- 5 मार्च – दाऊजी महाराज का हुरंगा (बलदेव), नंदगांव का हुरंगा, जाव का हुरंगा, चरकुला नृत्य मुखराई
- 6 मार्च – बठैन और गिडोह का हुरंगा
- 9 मार्च – छड़ी मार होली महावन
- 12 मार्च – श्री रंगजी मंदिर वृंदावन में होली
ये आयोजन ब्रज की परंपराओं को जीवंत रखते हैं।
ब्रज की होली की खासियत
ब्रज की होली पूरी तरह प्राकृतिक और हर्बल होती है। टेसू फूलों का प्राकृतिक रंग, गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, लिली, डाहलिया, हिबिस्कस, सूरजमुखी और गुलमोहर की पंखुड़ियां इस्तेमाल होती हैं। अबीर-गुलाल के लड्डू, फूलों की वर्षा और प्रेम भरी फटकार ब्रज की होली की पहचान हैं। बरसाना, नंदगांव, रावल, गोकुल और महावन में अलग-अलग रूपों में यह उत्सव मनाया जाता है। प्रशासन ने साफ-सफाई, पार्किंग, यातायात और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
ब्रज की होली 2026 में लड्डू होली से शुरू होकर हुरंगा तक चलेगी। यह उत्सव प्रेम, त्याग और स्नेह का अनुपम संगम है। यदि आप ब्रज की असली होली देखना चाहते हैं, तो बरसाना, नंदगांव और दाऊजी जरूर जाएं।
