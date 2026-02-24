Hindustan Hindi News
Braj Ki Holi 2026: लड्डू और लठमार से शुरू हो जाएगी ब्रज की होली, वृंदावन से लेकर मथुरा में रंगोत्सव की डेट लिस्ट

Feb 24, 2026 08:01 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा, बरसाना, हिन्दुस्तान संवाद
बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, मथुरा और गोकुल जैसे स्थानों होली का उत्सव अलग-अलग रूपों में मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस साल ब्रज की होली की पूरी डेट लिस्ट और मुख्य आयोजनों की जानकारी।

ब्रज की होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, परंपरा और उल्लास का अनुपम संगम है। 2026 में ब्रज की होली लड्डू होली से शुरू होकर लठमार, फूलों की होली, हुरंगा और धुलेंडी तक चलेगी। बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, मथुरा और गोकुल जैसे स्थानों पर यह उत्सव अलग-अलग रूपों में मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस साल ब्रज की होली की पूरी डेट लिस्ट और मुख्य आयोजनों की जानकारी।

लड्डू होली और राधा सखी का नंदगांव निमंत्रण

24 फरवरी 2026 को ब्रज की होली की शुरुआत बरसाना से होगी। इस दिन सुबह राधा सखी रथ पर सवार होकर ढोल-ताशों और जयकारों के साथ नंदगांव जाएंगी। वहां नंदबाबा मंदिर में श्रीकृष्ण को होली खेलने का निमंत्रण देंगी। शाम को बरसाना के लाडलीजी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली होगी। सेवायत पांडे बनकर समाज गायन करेंगे और भक्तों पर टनों अबीर-गुलाल के लड्डू बरसाएंगे। यह होली पूरी तरह प्राकृतिक रंगों से खेली जाती है और हजारों भक्त इसमें शामिल होते हैं।

लठामार होली का उत्साह

25 फरवरी को बरसाना में लठामार होली होगी। बरसाना की हुरियारिनें नंदगांव से आए हुरियारों पर प्रेम भरी लाठियों की स्नेहिल फटकार लगाएंगी। रंगीली गली में यह उत्सव देखने के लिए 10 से 15 लाख श्रद्धालु जुटते हैं। 26 फरवरी को नंदगांव और रावल में लठामार होली खेली जाएगी। नंदगांव में गोपियां लाठियों से हुरियारों को रंग से तर करेंगी। यह होली प्रेम और मस्ती का अनूठा संगम है।

वृंदावन और मथुरा में होली के मुख्य आयोजन

27 फरवरी को श्रीकृष्ण जन्मस्थान मथुरा में होली खेली जाएगी। 1 मार्च को गोकुल में छड़ी मार होली होगी। 3 मार्च को चतुर्वेदी समाज का होली डोला निकलेगा और होलिका दहन होगा। 4 मार्च को धुलेंडी मनाई जाएगी। 5 मार्च को दाऊजी महाराज का हुरंगा, नंदगांव का हुरंगा, जाव का हुरंगा और मुखराई में चरकुला नृत्य होगा। 6 मार्च को बठैन और गिडोह में हुरंगा होगा। 9 मार्च को महावन में छड़ी मार होली और 12 मार्च को वृंदावन के श्री रंगजी मंदिर में होली का आयोजन होगा।

ब्रज में होली आयोजन की डेट लिस्ट

ब्रज में होली कई दिनों तक विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग रूपों में मनाई जाती है:

  • 24 फरवरी – बरसाना में लड्डू होली
  • 25 फरवरी – लठमार होली बरसाना
  • 26 फरवरी – लठामार होली नंदगांव और रावल
  • 27 फरवरी – श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में होली
  • 1 मार्च – छड़ी मार होली गोकुल
  • 3 मार्च – चतुर्वेदी समाज का होली डोला
  • 3 मार्च – होलिका दहन
  • 4 मार्च – धुलेंडी
  • 5 मार्च – दाऊजी महाराज का हुरंगा (बलदेव), नंदगांव का हुरंगा, जाव का हुरंगा, चरकुला नृत्य मुखराई
  • 6 मार्च – बठैन और गिडोह का हुरंगा
  • 9 मार्च – छड़ी मार होली महावन
  • 12 मार्च – श्री रंगजी मंदिर वृंदावन में होली

ये आयोजन ब्रज की परंपराओं को जीवंत रखते हैं।

ब्रज की होली की खासियत

ब्रज की होली पूरी तरह प्राकृतिक और हर्बल होती है। टेसू फूलों का प्राकृतिक रंग, गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, लिली, डाहलिया, हिबिस्कस, सूरजमुखी और गुलमोहर की पंखुड़ियां इस्तेमाल होती हैं। अबीर-गुलाल के लड्डू, फूलों की वर्षा और प्रेम भरी फटकार ब्रज की होली की पहचान हैं। बरसाना, नंदगांव, रावल, गोकुल और महावन में अलग-अलग रूपों में यह उत्सव मनाया जाता है। प्रशासन ने साफ-सफाई, पार्किंग, यातायात और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।

ब्रज की होली 2026 में लड्डू होली से शुरू होकर हुरंगा तक चलेगी। यह उत्सव प्रेम, त्याग और स्नेह का अनुपम संगम है। यदि आप ब्रज की असली होली देखना चाहते हैं, तो बरसाना, नंदगांव और दाऊजी जरूर जाएं।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

