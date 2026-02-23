Braj Ki Holi 2026: ब्रज में बेहद अनोखा है दाऊजी महाराज के आंगन का हुरंगा, होली के बाद मनाया जाता है यह त्योहार
हुरंगा ब्रज की एक विशेष होली है, जिसमें लाठियों की जगह प्रेम से भरे पोतनों की बरसात होती है। दाऊजी महाराज के आंगन में होली के बाद यह उत्सव मनाया जाता है। दाऊजी मंदिर बलराम जी का प्रमुख धाम है।
ब्रज की होली रंगों, प्रेम और भक्ति का अनुपम संगम है, लेकिन जब पूरी दुनिया में होली का उत्साह थम जाता है, तब बलदेव के दाऊजी मंदिर में एक अनूठा और सबसे अलग होली उत्सव शुरू होता है - 'हुरंगा'। इस साल 5 मार्च 2026, दिन - गुरुवार को दिन में 11 बजे से 1 बजे तक दाऊजी महाराज के आंगन में खेली जाएगी। यहां रंगों की जगह प्रेम पगे पोतनों की बरसात होती है और लाठियों की जगह स्नेह भरी फटकार। यह त्योहार ब्रज की प्रसिद्ध कहावत 'देखो ये ब्रज देस निगोरा, सब जग होरी, ब्रज में होरा' को चरितार्थ करता है।
दाऊजी महाराज मंदिर का इतिहास और स्थान
दाऊजी मंदिर बलराम जी का प्रमुख धाम है, जो मथुरा से लगभग 25 किमी दूर बलदेव कस्बे में स्थित है। यह मंदिर ब्रज के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि भगवान बलराम ने यहां अपने बड़े भाई के रूप में निवास किया और गोपियों के साथ प्रेम रस की लीला रची। मंदिर में बलराम जी की विशाल प्रतिमा है, जिन्हें दाऊजी कहा जाता है। यह मंदिर कृष्ण-बलराम के भाईचारे और गोपियों के प्रेम का जीवंत प्रतीक है।
हुरंगा क्या है और यह क्यों अनोखा है
हुरंगा ब्रज की एक विशेष होली है, जिसमें लाठियों की जगह प्रेम से भरे पोतनों (रंग भरे कपड़े) की बरसात होती है। दाऊजी महाराज के आंगन में होली के बाद यह उत्सव मनाया जाता है। यहां गोपियां (हुरियारिनें) भगवान बलराम से हुरंगा खेलती हैं। हुरियारों (पुरुष भक्तों) पर लाठियों की बजाय पोतनों से रंग बरसाया जाता है। ये पोतने हुरियारों के कपड़ों को फाड़कर गोपियां खुद तैयार करती हैं। अबीर-गुलाल, फूलों की पंखुड़ियां और टेसू के प्राकृतिक रंगों की बरसात होती है। यह पूरी तरह प्रेम, स्नेह और त्याग की होली है।
हुरंगा में प्रेम रस और प्राकृतिक रंगों की बरसात
2026 में यह हुरंगा 5 मार्च को दोपहर 11 से 1 बजे तक होगा। इस दिन मंदिर के प्रांगण में हजारों भक्त इकट्ठा होते हैं। गोपियां हुरियारों पर प्रेम से भरे पोतने फेंकती हैं। टेसू फूलों से बना प्राकृतिक रंग, अबीर-गुलाल और फूलों की पंखुड़ियां चारों ओर बरसती हैं। यह दृश्य इतना मनोरम होता है कि भक्त प्रेम रस में डूब जाते हैं। यह होली ब्रज की कहावत को साकार करती है कि जब पूरी दुनिया होली खत्म कर देती है, तब ब्रज में होली जारी रहती है। हुरंगा में कोई केमिकल रंग नहीं होता, सब कुछ प्राकृतिक होता है।
हुरंगा का महत्व और संदेश
दाऊजी का हुरंगा त्याग, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। भगवान बलराम ने गोपियों के प्रेम और समर्पण का सम्मान करते हुए यह लीला रची। यह उत्सव बताता है कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम और स्नेह का पर्व है। यहां हिंसा की जगह स्नेह की लाठियां चलती हैं। हुरंगा हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण हर बाधा को पार कर सकता है। यह ब्रज की अनोखी परंपरा है, जो दुनिया में कहीं और नहीं देखने को मिलती है।
दाऊजी महाराज का हुरंगा ब्रज की होली का सबसे अनोखा रूप है। 5 मार्च 2026 को यह उत्सव फिर से प्रेम रस बरसाएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष