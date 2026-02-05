Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Braj Holi 2026 dates full calendar Lathmar to Phoolwali Holi know all about 40 day Rangotsav festival in Mathura Vrindav
Braj Holi 2026: लट्ठमार से फूलों की होली तक, मथुरा-वृंदावन में कब खेली जाएगी होली? यहां देखें पूरा शेड्यूल

Braj Holi 2026: लट्ठमार से फूलों की होली तक, मथुरा-वृंदावन में कब खेली जाएगी होली? यहां देखें पूरा शेड्यूल

संक्षेप:

Braj Holi 2026: ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। दुनियाभर से लोग ब्रज होली का हिस्सा बनने का सपना देखते हैं। क्योंकि इस दौरान मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव जैसे जगह रंगों, भक्ति और खुशियों से भर जाते हैं। लोग फूलों और रंगों से होली खेलते हैं, भजन-कीर्तन करते हैं।

Feb 05, 2026 12:54 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
होली का पर्व देशभर में बेहद धूमधाम और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। लेकिन मथुरा और वृंदावन समेत पूरे ब्रज की होली का अपना खास महत्व है। यहां एक या दो दिन नहीं बल्कि 40 दिनों तक रंगोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि दुनियाभर में यह आकर्षण का केंद्र रहता है। दुनियाभर से लोग ब्रज होली का हिस्सा बनने का सपना देखते हैं। क्योंकि इस दौरान मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव जैसे जगह रंगों, भक्ति और खुशियों से भर जाते हैं। लोग फूलों और रंगों से होली खेलते हैं, भजन-कीर्तन करते हैं और आपसी प्रेम व आनंद का उत्सव मनाते हैं।

रंगोत्सव की शुरुआत
कान्हा की नगरी में इस उत्सव की शुरुआत बसंत पंचमी से होती है और यह रंग पंचमी तक चलता है। इस दौरान देश-विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक ब्रज आते हैं। लट्ठमार होली, फूलों की होली, लड्डू होली और हुरंगा जैसी अनोखी परंपराएं होली की खुशियों को और भी खास बना देती हैं। ऐसे में अगर आप भी इस साल यानी 2026 में ब्रज ही होली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यहां हम आपको कान्हा की नगरी में होली 2026 का पूरा शेड्यूल बताने जा रहे हैं।

ब्रज होली 2026 का पूरा शेड्यूल

25 फरवरी 2026 (बुधवार)- बरसाना में लड्डू होली

26 फरवरी 2026 (गुरुवार)- बरसाना लठ्ठमार होली

27 फरवरी 2026 (शुक्रवार) - नंदगांव लठ्ठमार होली

28 फरवरी 2026 (शनिवार)- वृंदावन में फूलों की होली

28 फरवरी 2026 (शनिवार) - वृंदावन में विधवाओं की होली

01 मार्च 2026 (रविवार) - गोकुल छड़ी-मार होली

02 मार्च 2026 (सोमवार)- रमण रेती में होली उत्सव

03 मार्च 2026 (मंगलवार)- होलिका दहन

04 मार्च 2026 (बुधवार)- देशभर में रंगवाली होली/धुलंडी

05 मार्च 2026 (गुरुवार)- दाऊजी मंदिर में हुरंगा होली (दाऊजी का हुरंगा)

06 मार्च 2026 (शुक्रवार)- बल्देव का हुरंगा (ब्रज होली का समापन)

ब्रज में होली का महत्व
तीर्थ नगरी बृज क्षेत्र जैसे- मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव को हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है। यह क्षेत्र भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ा है, इसलिए यहां साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहां कई प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। बृज में होली की शुरुआत भी भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि कृष्ण बहुत नटखट थे और वे वृंदावन की गोपियों के साथ रंग खेलते थे। वही, परंपरा आज भी जीवंत रूप में निभाई जाती हैष ब्रज की होली में भक्ति और आनंद का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।

प्रचलित कथा
एक कथा के मुताबिक, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा से पूछते हैं कि उनका रंग सांवला क्यों है और राधा इतनी गोरी क्यों हैं। तब मां यशोदा मजाक में कहती हैं कि अगर ऐसा लगता है तो राधा के चेहरे पर रंग लगा दो। कृष्ण ने यह बात खेल-खेल में मान ली और राधा को रंग लगा दिया।

