Braj Holi 2026: लट्ठमार से फूलों की होली तक, मथुरा-वृंदावन में कब खेली जाएगी होली? यहां देखें पूरा शेड्यूल
Braj Holi 2026: ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। दुनियाभर से लोग ब्रज होली का हिस्सा बनने का सपना देखते हैं। क्योंकि इस दौरान मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव जैसे जगह रंगों, भक्ति और खुशियों से भर जाते हैं। लोग फूलों और रंगों से होली खेलते हैं, भजन-कीर्तन करते हैं।
होली का पर्व देशभर में बेहद धूमधाम और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। लेकिन मथुरा और वृंदावन समेत पूरे ब्रज की होली का अपना खास महत्व है। यहां एक या दो दिन नहीं बल्कि 40 दिनों तक रंगोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि दुनियाभर में यह आकर्षण का केंद्र रहता है। दुनियाभर से लोग ब्रज होली का हिस्सा बनने का सपना देखते हैं। क्योंकि इस दौरान मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव जैसे जगह रंगों, भक्ति और खुशियों से भर जाते हैं। लोग फूलों और रंगों से होली खेलते हैं, भजन-कीर्तन करते हैं और आपसी प्रेम व आनंद का उत्सव मनाते हैं।
रंगोत्सव की शुरुआत
कान्हा की नगरी में इस उत्सव की शुरुआत बसंत पंचमी से होती है और यह रंग पंचमी तक चलता है। इस दौरान देश-विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक ब्रज आते हैं। लट्ठमार होली, फूलों की होली, लड्डू होली और हुरंगा जैसी अनोखी परंपराएं होली की खुशियों को और भी खास बना देती हैं। ऐसे में अगर आप भी इस साल यानी 2026 में ब्रज ही होली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यहां हम आपको कान्हा की नगरी में होली 2026 का पूरा शेड्यूल बताने जा रहे हैं।
ब्रज होली 2026 का पूरा शेड्यूल
25 फरवरी 2026 (बुधवार)- बरसाना में लड्डू होली
26 फरवरी 2026 (गुरुवार)- बरसाना लठ्ठमार होली
27 फरवरी 2026 (शुक्रवार) - नंदगांव लठ्ठमार होली
28 फरवरी 2026 (शनिवार)- वृंदावन में फूलों की होली
28 फरवरी 2026 (शनिवार) - वृंदावन में विधवाओं की होली
01 मार्च 2026 (रविवार) - गोकुल छड़ी-मार होली
02 मार्च 2026 (सोमवार)- रमण रेती में होली उत्सव
03 मार्च 2026 (मंगलवार)- होलिका दहन
04 मार्च 2026 (बुधवार)- देशभर में रंगवाली होली/धुलंडी
05 मार्च 2026 (गुरुवार)- दाऊजी मंदिर में हुरंगा होली (दाऊजी का हुरंगा)
06 मार्च 2026 (शुक्रवार)- बल्देव का हुरंगा (ब्रज होली का समापन)
ब्रज में होली का महत्व
तीर्थ नगरी बृज क्षेत्र जैसे- मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव को हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है। यह क्षेत्र भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ा है, इसलिए यहां साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहां कई प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। बृज में होली की शुरुआत भी भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि कृष्ण बहुत नटखट थे और वे वृंदावन की गोपियों के साथ रंग खेलते थे। वही, परंपरा आज भी जीवंत रूप में निभाई जाती हैष ब्रज की होली में भक्ति और आनंद का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।
प्रचलित कथा
एक कथा के मुताबिक, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा से पूछते हैं कि उनका रंग सांवला क्यों है और राधा इतनी गोरी क्यों हैं। तब मां यशोदा मजाक में कहती हैं कि अगर ऐसा लगता है तो राधा के चेहरे पर रंग लगा दो। कृष्ण ने यह बात खेल-खेल में मान ली और राधा को रंग लगा दिया।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान