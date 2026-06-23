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जब राजा अजातशत्रु ने ऋषि बालाकि का तोड़ा था अभिमान, पढ़ें रोचक पौराणिक कथा

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Brahm kya hota hai: प्राचीन काल में एक बार राजा अजातशत्रु के पास ऋषि बालाकि ब्रह्मज्ञान का उपदेश देने के लिए उपस्थित हुए थे। तब राजा ने एक प्रश्न पूछकर ऋषि बालाकि का अभिमान तोड़ दिया था। पढ़ें पौराणिक कथा। 

जब राजा अजातशत्रु ने ऋषि बालाकि का तोड़ा था अभिमान, पढ़ें रोचक पौराणिक कथा

Aaj ka pravchan: उशीनर देश में ऋषि बालाकि रहते थे। उन्होंने वेद-वेदांग का गंभीर अध्ययन किया था। इससे उनका गर्व दिनोदिन बढ़ता जा रहा था। बालाकि घूमते हुए काशी के विद्वान राजा अजातशत्रु की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने अजातशत्रु से कहा, ‘राजन, मैं ब्रह्मज्ञान का उपदेश करने के उद्देश्य से आपके पास आया हूं।’ अजातशत्रु ने कहा, ‘आपका मुझ पर अनुग्रह है। मैं इसके लिए आपको एक हजार गायें भेंट के रूप में प्रदान कर रहा हूं।’

ब्रह्म क्या है:

राजन सुनिए, ‘ब्रह्म क्या है, मैं आपको बता रहा हूं।’ ‘सूर्यमंडल में प्रकाश के रूप में जो तेज है, वही ब्रह्म है।’ अजातशत्रु ने बालाकि की बात बीच में काटते हुए कहा, ‘नहीं महाराज, आप उसके संबंध में मुझे कुछ न बताइए। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं।’

कुछ देर के बाद बालाकि ने कहा, ‘चंद्रमंडल में जो प्रकाश है, वही ब्रह्म है।’ अजातशत्रु बोल उठे, ‘मैं उसे भी जानता हूं, महाराज! वह परमोज्ज्वल है, कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता। बहुत-सी औषधियां उसे ग्रहण करती हैं।’

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बालाकि सोचने लगे। विचार-मंथन के बाद उन्होंने कहा, ‘विद्युत-मंडल में जो प्रकाश है, वही ब्रह्म है।’ अजातशत्रु ने उत्तर दिया, ‘मैं उसे भी जानता हूं महाराज! वह थोड़ी देर तक चमककर लुप्त हो जाता है।’

बालाकि ने इसी प्रकार मेघ, तारों, वायु और जल में ब्रह्म के होने की बात कही, पर अजातशत्रु ने प्रत्येक के लिए यही कहा, ‘मैं तो उसे अच्छी तरह जानता हूं!’

बालाकि के गर्व का दुर्ग ढह गया। उन्होंने अजातशत्रु के समक्ष विनीत भाव से झुकते हुए कहा, ‘राजन आप तो सब कुछ जानते हैं। कृपया आप ही मुझे बताएं कि ब्रह्म क्या है।’

बालाकि हाथ में समिधा लेकर शिष्य के रूप में अजातशत्रु के समक्ष उपस्थित हुए। अजातशत्रु ने सोचा, बालाकि ब्राह्मण हैं और मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय के लिए यह शोभनीय नहीं है कि वह ब्राह्मण का गुरु बने। अजातशत्रु ने ऋषि बालाकि से कहा, ‘महाराज, मैं एकांत में आपको ब्रह्म के संबंध में बताऊंगा।’ अजातशत्रु बालाकि को लेकर एकांत में गए। वहां एक झोपड़ी में एक मनुष्य सो रहा था। अजातशत्रु ने उसे दो-तीन बार जगाया, पर वह जाग नहीं सका।

अंत में अजातशत्रु ने उसे हिलाया, तो वह जाग गया। अजातशत्रु ने बालाकि से पूछा, ‘यह मनुष्य जब सो रहा था, तो कहां चला गया था? और जब मैंने इसे हिलाया, तो कहां से आ गया?’ बालाकि कोई उत्तर नहीं दे सके।

पुरुष आत्मा क्या है:

अजातशत्रु ने कहा, ‘महाराज, यह मनुष्य जब सो रहा था, तो इसके प्राण नाड़ियों में चले गए थे। इसके सो जाने पर भी इसके भीतर का मनुष्य जाग रहा था। मनुष्य के सो जाने पर भी भीतर का पुरुष नाना स्थानों में विचरण करता है। तरह-तरह के दृश्यों को देखता है। तरह-तरह की बातें सोचता है, वही पुरुष आत्मा है। मैंने जब इस आदमी को हिलाकर जगाया, तो नाड़ीमंडल से इसके प्राण बाहर निकल आए और यह जाग गया। शरीर में जब तक आत्मा रहती है, तभी तक सोने-जागने की क्रिया होती रहती है। मनुष्य सोने पर स्वप्न देखता है।

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शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, तो सोने-जागने की क्रिया समाप्त हो जाती है। शरीर के भीतर जिसके रहने पर मनुष्य सोता-जागता है, वही आत्मा है।’ आत्मज्ञान प्राप्त करके बालाकि धन्य हो उठे। वे अजातशत्रु को प्रणाम करके चले गए।

-श्री व्यथितहृदय

(कौशीतकी ब्राह्मणोपनिषद से, ‘उपनिषदों की श्रेष्ठ कहानियां’, सामयिक प्रकाशन,नई दिल्ली)

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


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