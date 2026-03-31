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Hanuman Jayanti 2026: सारे कष्ट हर लेंगे बजरंगबली, हनुमान जयंती पर लगा दें इन 5 चीजों का भोग

Mar 31, 2026 09:36 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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हनुमान जयंती 2 अप्रैल को है। इस खास दिन पर अगर भगवान हनुमान जी को खास चीजों का भोग लगाया जाए तो उनकी विशेष कृपा मिलती है। आइए जानते हैं कि इस दिन बजरंग बली को किन-किन चीजों का भोग लगाना चाहिए?

Hanuman Jayanti 2026: सारे कष्ट हर लेंगे बजरंगबली, हनुमान जयंती पर लगा दें इन 5 चीजों का भोग

Hanuman Jayanti 2026: हनुमान जयंती के दिन की गई पूजा का विशेष महत्व है। हर साल हनुमान भक्त इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा और भगवान को लगाया गया भोग काफी खास माना जाता है। कहा जाता है कि अगर सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान हनुमान को भोग लगाया जाए तो वो प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान भोग लगाना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और प्रेम दिखाने का एक तरीका भी है। जब सच्चे मन से भोग लगाया जाता है तो माना जाता है कि इससे जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और इसके चलते हम सारी मुश्किलों से आसानी से पार पा लेते हैं।

ऐसी ही मान्यता हनुमान जयंती को लेकर भी है। अगर इस दिन भगवान हनुमान को कुछ विशेष चीजों का भोग लगाया जाए तो वह जिंदगी के सारे कष्ट हर लेते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इस दिन किन-किन चीजों का भोग लगाना चाहिए?

हनुमान जयंती पर लगाएं इन 5 चीजों का भोग-

1. बूंदी या बेसन से बना भोग

भगवान हनुमान को बेसन से बनी मिठाई प्रिय होती है। साथ ही उनके भोग में बूंदी भी अर्पित की जाती है। माना जाता है कि इसे अर्पित करने से जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है। ऐसी भी मान्यता है कि इससे भगवान हनुमान की कृपा मिलती है और भक्त को कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता मिलती है। ऐसे में हनुमान जयंती पर इसका भोग जरूर लगाना चाहिए।

2. गुड़ से बना भोग

हनुमान जयंती के दिन भगवान हनुमान को गुड़ से बना भोग भी अर्पित किया जाता है। गुड़ का भोग लगाना काफी शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि जिंदगी में इससे मधुरता आती है और सारी नेगेटिविटी दूर होती है। ऐसे में भगवान हनुमान को सच्चे मन से गुड़ से बनी चीजों का भोग जरूर लगाएं।

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3. केले का भोग

भगवान हनुमान के भोग में केले भी चढ़ाए जाते हैं। इसे सात्विक फल की कैटेगरी में रखते हैं और हनुमान जी की पूजा में केले का विशेष महत्व होता है। हनुमान जयंती के दिन भगवान हनुमान को केले का भोग जरूर लगाएं। इसे पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि केले का भोग लगाने से भगवान हनुमान सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। साथ ही उनके आशीर्वाद से घर में सुख-शांति बनी रहती है।

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4. पान का भोग

भगवान हनुमान की पूजा में पान का भोग लगाने की भी परंपरा होती है। उन्हें पान अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है। अगर सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जयंती पर बजरंगबली को पान का भोग लगाया जाए तो जिंदगी से सारे भय खत्म हो जाते हैं।

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5. केसर भात का भोग

भगवान हनुमान के भोग में इसे चढ़ाने का विशेष महत्व है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को केसर भाग अर्पित करना शुभ होता है। चावल में चीनी और केसर मिलाकर भगवान को अर्पित करने से कई लाभ मिलते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान हनुमान को इसका भोग लगाने से मंगल दोष शांत होता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


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