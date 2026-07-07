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Feng Shui Tips: घर के मुख्य द्वार पर काले रंग का फेंगशुई कछुआ रखने के 3 फायदे, जानें सही दिशा

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप घर पर फेंगशुई का काले रंग का कछुआ रखते हैं तो इससे कई फायदे मिलेंगे। हालांकि इसे सही जगह और सही दिशा में रखना उतना ही जरूरी माना जाता है।

Feng Shui Tips: घर के मुख्य द्वार पर काले रंग का फेंगशुई कछुआ रखने के 3 फायदे, जानें सही दिशा

घर में रखी हुई हर एक छोटी चीज की एनर्जी का फेंगशुई में खास महत्व होता है। फेंगशुई की कुछ चीजें हैं जो घर में बरकत ले आती हैं। इन्हीं में से एक है काले रंग का फेंगशुई कछुआ। तमाम लोग इसे डेकॉर के रूप में इस्तेमाल करते हैं लेकिन फेंगशुई की मान्यता के हिसाब से इसे घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। मान्यता है कि ये नेगेटिविटी से बचाने के साथ-साथ कई और फायदे देता है? हालांकि सही दिशा और सही तरीके से इसे रखा जाए तभी इसका असर पूरी तरह से होता है। जानिए मुख्य द्वार पर काले रंग का फेंगशुई कछुआ रखने से क्या फायदे होते हैं? इसी के साथ जानें इसे रखने के सही तरीके के बारे में।

काले रंग के कछुए से मिलते हैं ये फायदे

1. फेंगशुई के अनुसार काले रंग का कछुआ घर से नेगेटिविटी को कम करता है और इसे सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसे सही जगह पर रखने से बुरी से बुरी नजर से भी बचा जा सकता है। अगर किसी के घर में बार-बार बिना किसी बात के कलह होने लगती है या फिर हमेशा बैचेनी का माहौल बना रहता है तो फेंगशुई का कछुआ हर एक दिक्कत दूर कर सकता है।

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2. काले कछुए को लेकर ये भी मान्यता है कि ये करियर और बिजनेस में होने वाली रुकावटों को भी कम करता है। इसे स्टेबिलिटी के रूप में भी दिखा जाता है। प्रमोशन में देरी जैसी दिक्कतें भी इसकी एनर्जी से सही होती हैं। वहीं बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को अगर सही रिजल्ट ना मिल रहा हो तो उन्हें भी इसे पास रखने से फायदा मिल सकता है। हालांकि सही मेहनत और सही फैसले लेना उतना ही जरूरी है।

3. फेंगशुई में मान्यता है कि इसे घर में रखने से सभी लोग बीमारियों से दूर रहते हैं। घर का माहौल शांत रहता है और ऐसी जगह पॉजिटिविटी कभी खत्म नहीं होती है। कुल मिलाकर काले रंग के कछुए को घर में रखने से तमाम दिक्कतें धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं।

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इस दिशा में रखें फेंगशुई का काला कछुआ

अगर आप फेंगशुई के इस कछुए को सही दिशा में रखेंगे तो इसका असर दोगुना हो सकता है। मुख्य द्वार पर इसे उत्तर दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है। बस इतना ख्याल रखें कि समय-समय पर इसकी साफ-सफाई होती रहे। साथ में कोशिश करें कि इसके आसपास गंदगी ना हो और ना ही कोई कबाड़ा रखा हो। अगर आप इसे साफ जगह रखेंगे तो ये पॉजिटिवी एनर्जी को और भी ज्यादा आकर्षित करता है।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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