Feng Shui Tips Black Friday 2026: ब्लैक फ्राइडे पर नया टीवी, फर्नीचर या आईना खरीद रहे हैं? जानें घर में सामान रखते समय किन 5 बातों और दिशाओं का ध्यान रखना है जरूरी।

ब्लैक फ्राइडे पर मिलने वाले ऑफर देखकर लोग अक्सर घर के लिए नया टीवी, सोफा, फर्नीचर और सजावटी सामान खरीद लेते हैं। नई चीजें घर में आने की खुशी तो होती है, लेकिन उन्हें रखने की जगह और तरीका भी मायने रखता है। फेंगशुई में घर की बनावट, साफ-सफाई और सामान की सही व्यवस्था को सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि घर में बेवजह सामान जमा करना या रास्तों को अव्यवस्थित रखना ऊर्जा के संतुलन को प्रभावित करता है। ऐसे में इस ब्लैक फ्राइडे खरीदारी के साथ घर की व्यवस्था पर भी ध्यान दें। जानिए नई चीजें घर लाते समय किन 5 गलतियों से बचना चाहिए।

मुख्य दरवाजे के पास जमा ना होने दें नए सामान के डिब्बे फेंगशुई में घर के मुख्य दरवाजे को ऊर्जा के प्रवेश का अहम रास्ता माना जाता है। इसलिए इसके आसपास साफ-सफाई और खुली जगह रखना जरूरी बताया गया है। ब्लैक फ्राइडे की खरीदारी के बाद कई बार लोग टीवी, फर्नीचर और दूसरे सामान के बड़े-बड़े कार्टन दरवाजे के पास रख देते हैं। कई दिनों तक पड़े ये डिब्बे आने-जाने में भी परेशानी पैदा करते हैं। सामान की डिलीवरी मिलने के बाद उसे खोलकर सही जगह रखें और खाली पैकिंग तुरंत हटा दें। मुख्य दरवाजे से घर के अंदर तक आने वाला रास्ता खुला और साफ रखें।

नया सामान लाने से पहले पुराने और बेकार सामान को हटाएं नया टीवी या फर्नीचर खरीदने के बाद पुराने सामान को घर के किसी कोने में रख देना आम बात है। धीरे-धीरे स्टोर रूम और दूसरे हिस्सों में ऐसी चीजों का ढेर लग जाता है, जिनका इस्तेमाल भी नहीं होता है। फेंगशुई में अव्यवस्था को ऊर्जा के ठहराव से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए घर में कोई बड़ी नई चीज लाने से पहले पुरानी अनुपयोगी वस्तु को हटाने की आदत डालें। इस्तेमाल लायक सामान किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं और खराब चीजों को रीसाइक्लिंग के लिए भेज सकते हैं। इससे घर में जगह भी बनेगी और व्यवस्था भी बेहतर रहेगी।

साल 2026 में दक्षिण दिशा में भारी सामान रखने से बचें फेंगशुई की वार्षिक उड़ान सितारा पद्धति में हर साल दिशाओं के प्रभाव को अलग-अलग तरीके से देखा जाता है। साल 2026 में दक्षिण दिशा को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस दिशा में वार्षिक 5 येलो स्टार का प्रभाव बताया गया है, जिसे फेंगशुई में प्रतिकूल माना जाता है। इसलिए इस मान्यता के अनुसार, दक्षिण दिशा में भारी फर्नीचर, लगातार आवाज या कंपन करने वाली मशीनें और बड़े स्पीकर रखने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि, घर की बनावट और जरूरत के हिसाब से सामान रखना भी जरूरी है। केवल फेंगशुई के डर से जरूरी उपकरणों की जगह बदलना उचित नहीं है।

मुख्य दरवाजे के ठीक सामने ना लगाएं आईना ब्लैक फ्राइडे की सेल में सजावटी आईने भी खूब खरीदे जाते हैं। फेंगशुई में आईने को खास महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह सामने मौजूद चीजों और रोशनी को प्रतिबिंबित करता है। मान्यता है कि मुख्य दरवाजे के ठीक सामने आईना लगाने से घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा वापस बाहर चली जाती है। इसी तरह बेडरूम में बिस्तर के ठीक सामने आईना लगाने से भी बचने की सलाह दी जाती है। आईना ऐसी जगह लगाएं, जहां उसमें खिड़की, प्राकृतिक रोशनी या घर का सुंदर हिस्सा दिखाई दे। इससे कमरे का रूप भी निखरेगा और जगह खुली महसूस होगी।

सिर्फ ऑफर देखकर ना खरीदें सामान, घर में रखें साफ-सफाई भारी छूट के चक्कर में कई बार लोग ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं, जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। बाद में यही सामान घर में जगह घेरता रहता है। इसलिए खरीदारी से पहले तय करें कि नया सामान कहां रखा जाएगा और उसका इस्तेमाल कितना होगा। फेंगशुई में टूटी, खराब और अनुपयोगी वस्तुओं को घर में जमा करने से बचने की सलाह दी जाती है। नई चीजें व्यवस्थित करने के बाद कुछ देर खिड़कियां खोल दें, ताकि ताजी हवा घर में आ सके और पैकिंग की गंध बाहर निकल जाए। साफ-सुथरा और हवादार घर रहने के लिहाज से भी बेहतर होता है।

ब्लैक फ्राइडे की खरीदारी का असली आनंद तभी है जब नया सामान घर में सहजता, व्यवस्था और ताजगी लेकर आए। विवेकपूर्ण चुनाव, साफ-सुथरे स्थान और संतुलित दिशाओं के साथ नई वस्तुओं को जगह दें, ताकि आपका घर अधिक शांत, व्यवस्थित और सकारात्मक बना रहे।