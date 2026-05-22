जून में पीक पर होगा यह योग, करता है बड़ा उलटफेर, कुछ राशियों को दिलाता है बड़ा लाभ, कुछ के लिए परेशानियां ही परेशानियां
मई में शुरू हुआ खप्पर योग अब अधिकमास में पीक र पहुंचने वाला है। अधिकमास की अमावस्या के आसपास यह योग अच्छा खासा एक्टिव होगा और आपके लिए ज्योतिष शास्त्र में इसे एक बड़े उलटफेर करने वाला योग करके देखा जाता है।
मई में शुरू हुआ खप्पर योग अब अधिकमास में पीक र पहुंचने वाला है। अधिकमास की अमावस्या के आसपास यह योग अच्छा खासा एक्टिव होगा और आपके लिए ज्योतिष शास्त्र में इसे एक बड़े उलटफेर करने वाला योग करके देखा जाता है। जून में 15 से लेकर 21 जून तक यह योग बसे अधिक एक्टिव होगा। राहु -केतु, सूर्य, चंद्र और शनि मंगल का असर इस योग पर होता है। इसलिए इस ये एक नहीं कई तरह से प्रभावशाली होता है। आपको बता दें कि इससे नुकसान ही नहीं इससे कई राशियों को लाभ भी होते हैं।
क्या है खप्पर योग, कब होगा पीक पर
खप्पर योग तब बनता है जब बड़े ग्रह मंगल,शनि, सूर्यस राहु बैलेंस में नहीं होते हैं, इन ग्रहों को कॉम्बिनेशन के लिए यह योग बनता है। लेकिन यह योग पीक तब होता है जब अमावस्या और सूर्य का गोचर दोनों एक साथ होते हैं तो इस योग को बहुत मजबूत कहा जाता है। इसके अलावा इस महीने में अगर 5 मंगलवार और 5 शनिवार होते हैं तो भी यह योग पीक पर होता है। जून में यह योग अपने पीक पर होगा, इसलिए राशियों को पचा होना चाहिए कि इस दिन आपको क्या करना है।
धनु, सिंह , वृश्चिक राशि पर क्या होगा असर
सिंह और धनु राशि के लिए उत्तम फल रहेगा,। सिंह राशि वालों को लीडरशिप या राजनीति में बड़ी भूमिका मिल सकतीहै। आपके लिए इस मामले में अच्छे योग हैं। कुछ मामलों में आपके लिए अच्छा और कुछ मामलों में आपके परेशानी वाला साबित होगा। पैसों के मामले में सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि के लिए यह योग धन लाएगाष आपको लाभ के मौके मिलेंगे। धनु राशि वाले इस समय भाग्य के साथ के कारण लंबी छलांग लगाएंगे।
वृषभ, कन्या और मकर के लिए
ऑफिस और प्रोफेशनल लाइफ में सावधानी बरतने का समय है। आपको झगड़ों से बचना है और दुर्घटना से बचने के लिए कोशिश करें।
मिथुन, तुला और कुंभ के लिए मैंटल टेशन का समय
इन तीन राशियों के लिए दिक्कतें आपके रिलेशनशिप में भी आ सकती है और किसी गलत बात पर विश्वास कर मन ही मन में बातों को बनाकर टेंशन ले सकते हैं। गलतफहमी और भर्म की स्थित आपके लिए बन सकती है। इसलिए खास ध्यान दें। अपनी आंखों देखी और कानों सुनी पर भरोसा करें।
कर्क, मीन पर क्या असर
इन राशियों के लिए इमोशनली चीजों में बदलाव आएगा। आप सेंसेटिव रहेगें, आपकी भावनाएं इस समय आहत हो सकती हैं। हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैंं। इस समय इमोशनल होकर फैसला ना लें।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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