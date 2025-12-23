Hindustan Hindi News
भीष्म नीति: इन 4 तरह के भोजन से बढ़ती हैं परेशानियां, जानिए खाना खाने का सही नियम

भीष्म नीति: इन 4 तरह के भोजन से बढ़ती हैं परेशानियां, जानिए खाना खाने का सही नियम

संक्षेप:

भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए है। गलत भोजन खाने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, आयु कम होती है और जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं।

Dec 23, 2025 07:37 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
महाभारत में बाण शय्या पर लेटे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को जीवन के कई महत्वपूर्ण नियम बताए, जिन्हें भीष्म नीति कहा जाता है। इनमें भोजन के नियम भी शामिल हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए है। गलत भोजन खाने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, आयु कम होती है और जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। भीष्म जी ने 4 प्रकार के भोजन से बचने की सलाह दी है, जो अकाल मृत्यु और कष्ट का कारण बनते हैं। ये नियम आज भी प्रासंगिक हैं। आइए जानते हैं।

दूसरों की थाली से या बचा हुआ भोजन

भीष्म पितामह कहते हैं कि दूसरों की थाली से या बचा हुआ भोजन खाना अशुभ है। इससे व्यक्ति का सम्मान कम होता है और नकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। महाभारत में वर्णित है कि बचा भोजन खाने से आयु कम होती है और रोग बढ़ते हैं। यह भोजन शुद्ध नहीं रहता और इसमें बैक्टीरिया पनपते हैं। भीष्म नीति में कहा गया है कि अपना भोजन खुद बनाएं या ताजा खाएं। बचा भोजन अगले दिन खाने से पाचन कमजोर होता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। इससे जीवन में परेशानियां और असफलता आती है।

क्रोध या झगड़े में बनाया भोजन

भीष्म जी कहते हैं कि क्रोध, गुस्सा या झगड़े की स्थिति में बनाया भोजन विष के समान होता है। ऐसा भोजन खाने से मन अशांत रहता है और शरीर में रोग पैदा होते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि भोजन बनाते समय मन शांत और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। क्रोध में बनाया भोजन नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जो खाने वाले को गुस्सा, तनाव और बीमारी देता है। इससे रिश्तों में कलह बढ़ती है और अकाल मृत्यु का खतरा रहता है। भोजन बनाते समय मंत्र जप या भगवान का स्मरण करें, तो भोजन अमृत जैसा बनता है।

अपवित्र या अशुद्ध भोजन

भीष्म नीति में अपवित्र भोजन से बचने की सलाह है। बासी, सड़ा-गला, गंदा या अपवित्र हाथों से छुआ भोजन खाने से पाप लगता है और रोग बढ़ते हैं। महाभारत में कहा गया है कि ऐसा भोजन अकाल मृत्यु का कारण बनता है। तामसिक भोजन भी अशुद्ध माना जाता है। इससे मन में नकारात्मक विचार आते हैं और स्वास्थ्य बिगड़ता है। सात्विक भोजन - ताजा, शुद्ध और प्रेम से बनाया ही खाएं। इससे आयु बढ़ती है और मन शांत रहता है।

अधिक या लालच से खाना

भीष्म पितामह कहते हैं कि लालच या अधिक भोजन करने से पाचन बिगड़ता है और अकाल मृत्यु होती है। भोजन संयम से करना चाहिए। पेट का तीन भाग भोजन, एक भाग जल और एक भाग खाली रखें। अधिक खाने से मोटापा, हृदय रोग और मानसिक आलस्य बढ़ता है। महाभारत में वर्णित है कि संयमित भोजन से आयु और बुद्धि बढ़ती है। रात में भारी भोजन ना करें। इससे जीवन में परेशानियां कम होती हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

भीष्म नीति के ये भोजन नियम अपनाने से शरीर स्वस्थ, मन शांत और जीवन सुखमय रहता है। सात्विक और संयमित भोजन ही जीवन का अमृत है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

