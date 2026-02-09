भीमाशंकर मंदिर में महाशिवरात्रि पर नहीं होंगे बाबा के दर्शन, जानिए इसके पीछे का कारण
15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पुणे जिले में स्थित श्री भीमाशंकर मंदिर दर्शन के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण।
महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव के भयंकर रूप का प्रतीक है और साल भर लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यह मंदिर दर्शन के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। जिला प्रशासन ने भक्तों की सुरक्षा और निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। आइए जानते हैं इस फैसले के पीछे के कारण और विस्तृत जानकारी।
महाशिवरात्रि पर मंदिर बंद रखने का कारण
महाशिवरात्रि के दिन भीमाशंकर मंदिर में दर्शन ना होने का मुख्य कारण निर्माण कार्य है। मंदिर में नया भव्य सभामंडप और सीढ़ी मार्ग का निर्माण चल रहा है। पुराना सभामंडप पूरी तरह हटाया जा चुका है। इस दौरान मंदिर परिसर में भारी भीड़ और निर्माण सामग्री रहती है। अगर महाशिवरात्रि पर मंदिर खुला रखा गया, तो भक्तों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जिला प्रशासन ने भक्तों की जान-माल की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए मंदिर को दर्शन के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है।
सिंहस्थ कुंभ मेला की तैयारी और विकास कार्य
2027 में नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेला होने वाला है। इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। भीमाशंकर मंदिर कुंभ से जुड़ा महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। कुंभ के दौरान यहां लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसी कारण सरकार ने मंदिर के आस-पास के इलाकों का विकास कार्य तेज कर दिया है। नया सभामंडप और सीढ़ी मार्ग का निर्माण इसी योजना का हिस्सा है। विकास कार्य समय पर पूरा करने के लिए महाशिवरात्रि जैसे बड़े अवसर पर भी मंदिर बंद रखना जरूरी हो गया है। प्रशासन ने भक्तों से सहयोग की अपील की है।
मंदिर निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति
भीमाशंकर मंदिर में नया सभामंडप बन रहा है। पुराना सभामंडप हटाने के बाद निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही सीढ़ी मार्ग का भी विकास हो रहा है। इन कार्यों के कारण मंदिर परिसर में भारी मशीनरी, सामग्री और मजदूर मौजूद रहते हैं। महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में दर्शन खुला रखना खतरनाक हो सकता है। इसलिए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर को पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया है।
भक्तों से प्रशासन की अपील और वैकल्पिक व्यवस्था
जिला प्रशासन ने भक्तों से सहयोग की अपील की है। कहा गया है कि महाशिवरात्रि पर मंदिर बंद रहेगा, लेकिन भक्त घर पर ही पूजा-अर्चना कर सकते हैं। ऑनलाइन दर्शन या अन्य माध्यमों से भी भगवान महाकाल के दर्शन संभव हैं। प्रशासन का प्रयास है कि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो और कुंभ 2027 के दौरान भक्तों को बेहतर सुविधाएं मिलें। भक्तों से अपील है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और मंदिर प्रशासन के फैसले का सम्मान करें।
महाशिवरात्रि के दिन भीमाशंकर मंदिर बंद रहना भक्तों के लिए दुखद है, लेकिन यह फैसला उनकी सुरक्षा और मंदिर के दीर्घकालिक विकास के लिए लिया गया है।
