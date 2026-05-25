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क्या भगवान किसी के लिए ज्यादा और किसी के लिए कम हैं? भागवत गीता के इस श्लोक में लिखा है इसका जवाब

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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आपके कर्म आपके साथ अच्छा बुरा करते हैं, भगवान नहीं। भाव--'समोउहं सर्वभूतेषु '-इसका अर्थ बहुत गहरा है कि आप भगवान के लिए क्या कर रहे हैं और क्या अर्पित कर रहे हैं, भगवानमें कुछ फर्क नहीं पड़ता।

क्या भगवान किसी के लिए ज्यादा और किसी के लिए कम हैं? भागवत गीता के इस श्लोक में लिखा है इसका जवाब

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय: । ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९॥

भागवत गीता के इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान सभी के लिए समान हैं।

- समोऽहं सर्वभूतेषु '- में का मतलब है कि मैं सभी जगह सभी लोगों में कृपा-दृष्टि से बराबर हूं। गीता के श्लोक में भगवान कहते हैं कि चींटी में कम हूं लेकिन हाथी बड़ा है तो उसमें अधिक हूं। जो मेरे हिसाब से चलते हैं, उनमें मैं अधिक हूं,ऐसा नहीं है, सभी मेरा अंश हैं, ना वो मेरे से अलग हो सकते हैं और ना मैं उनसे अलग हो सकता हूं। इसमें भगवान समझाना चाहते हैं कि प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, घटना से, संयोग, वियोग आदि से अनेक तरह से विषमता होनेप र भी मैं सर्वथा-सर्वदा सब में समान रीति से व्यापक हूं, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं हूं। चाहें व्यक्ति अच्छे कर्म करें, मेरे से विमुख होकर भी करें, तो भी वो मेरे लिए राग का विषय नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, तो आपका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन भगवान का इससे लेना देना नहीं है। वहीं दूसरा शास्त्रनिषिद्ध अन्याय, अत्याचार आदि कितने ही अशुभकर्म करे, तो भी वह मेरे 'द्वेष' का विषय नहीं है। हां यह बात जरूर है कि जो सकामभावपूर्वक शुभकर्म करेगा, वह ऊंची गति में जाएगा और जो अशुभ-कर्म करेगा, वह नीची गति में अर्थात्‌ नरकों तथा चौरासी लाख योनियों में जाएगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारना जरूरी है। आप जो करते हैं वो सब भोगना होगा, लेकिन पुण्यात्मा ओर पापात्मा होनेपर भी मेरे राग-द्वेष के विषय नहीं हैं। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है।

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आपके कर्म आपके साथ अच्छा बुरा करते हैं, भगवान नहीं। भाव--'समोउहं सर्वभूतेषु '-इसका अर्थ बहुत गहरा है कि आप भगवान के लिए क्या कर रहे हैं और क्या अर्पित कर रहे हैं, भगवानमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी पूजा पाठ सब व्यर्थ है, अगर आपके कर्म खराब हैं, भगवान तो सदा समान ही रहते हैं। न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः – संसारमें बंध जाता है और राग-द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसलिये बन्धन और मुक्ति जीव की ही होती है, भगवान्‌ की नहीं।

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तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य सांसारिक राग में खोए रहते हैं, जब वे भगवान का प्रमपूर्वक भजन करने लग जाते हैं, तब उनका सांसारिक राग मिट जाता है और वे भगवान की शरण में जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करें और भगवान का नाम लें, लेकिन कर्म खराब होने पर आपकी गति खराब होना तय है।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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