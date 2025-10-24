Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Bhavishyafal Sun Transit in Scorpio Rashifal Surya vrishchik Rashi Parivartan November Horoscope
16 नवंबर से इन 4 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, सूर्य का वृश्चिक गोचर करेगा कमाल

16 नवंबर से इन 4 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, सूर्य का वृश्चिक गोचर करेगा कमाल

संक्षेप: Surya Gochar: सूर्य नवंबर में मंगल की वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के वृश्चिक राशि में जाने से कुछ राशियों का भाग्योदय होगा और इनके जीवन में खुशियां आएंगी। जानें सूर्य गोचर की लकी राशियां-

Fri, 24 Oct 2025 10:59 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Surya Rashi Parivartan November 2025: ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में गोचर करते हैं। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में आएंगे और मेष से लेकर मीन राशि पर अपना प्रभाव डालेंगे। सूर्य का वृश्चिक गोचर दोपहर 01 बजकर 44 मिनट पर होगा और इस राशि में सूर्य 15 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। सूर्य के वृश्चिक गोचर से कई राशियों को लाभकारी परिणाम मिलेंगे। जानें सूर्य का वृश्चिक गोचर किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।

1. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। इस समय सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। साहस रंग लाएगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। करियर में ग्रोथ के अवसरों की प्राप्ति होगी। राजनीतिक लाभ होगा और आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे।

ये भी पढ़ें:26 अक्टूबर-1 नवंबर तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

2. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए सूर्य गोचर अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपकी आय में वृद्धि होगी और इनकम के नए स्रोत बनेंगे। किसी अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के अवसर मिलेंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। मन प्रसन्न रहेगा। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। व्यापारिक रूप से स्थिति सुदृढ़ होगी।

3. मकर राशि- मकर राशि वालों के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे जीवन में आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। इस समय आपका कोई सपना पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापारिक विस्तार के योग हैं। प्रेम, संतान व सेहत अच्छी रहेगी।

4. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस समय नौकरी में बदलाव के योग हैं। नौकरी पेशा की स्थिति पहले से बेहतर होगी। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापारिक लाभ होगा। पिता के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे अटके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी।

ये भी पढ़ें:1 नवंबर से इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, शनि के नक्षत्र में मंगल का गोचर

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Surya Gochar
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने