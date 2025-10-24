16 नवंबर से इन 4 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, सूर्य का वृश्चिक गोचर करेगा कमाल

संक्षेप: Surya Gochar: सूर्य नवंबर में मंगल की वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के वृश्चिक राशि में जाने से कुछ राशियों का भाग्योदय होगा और इनके जीवन में खुशियां आएंगी। जानें सूर्य गोचर की लकी राशियां-

Surya Rashi Parivartan November 2025: ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में गोचर करते हैं। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में आएंगे और मेष से लेकर मीन राशि पर अपना प्रभाव डालेंगे। सूर्य का वृश्चिक गोचर दोपहर 01 बजकर 44 मिनट पर होगा और इस राशि में सूर्य 15 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। सूर्य के वृश्चिक गोचर से कई राशियों को लाभकारी परिणाम मिलेंगे। जानें सूर्य का वृश्चिक गोचर किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।

1. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। इस समय सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। साहस रंग लाएगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। करियर में ग्रोथ के अवसरों की प्राप्ति होगी। राजनीतिक लाभ होगा और आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे।

2. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए सूर्य गोचर अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपकी आय में वृद्धि होगी और इनकम के नए स्रोत बनेंगे। किसी अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के अवसर मिलेंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। मन प्रसन्न रहेगा। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। व्यापारिक रूप से स्थिति सुदृढ़ होगी।

3. मकर राशि- मकर राशि वालों के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे जीवन में आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। इस समय आपका कोई सपना पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापारिक विस्तार के योग हैं। प्रेम, संतान व सेहत अच्छी रहेगी।

4. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस समय नौकरी में बदलाव के योग हैं। नौकरी पेशा की स्थिति पहले से बेहतर होगी। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापारिक लाभ होगा। पिता के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे अटके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी।