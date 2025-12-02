Hindustan Hindi News
आज भौम प्रदोष व्रत, बन रहा सर्वार्थसिद्धि योग, प्रदोष पूजा से ये लाभ

संक्षेप:

Praosh vrat today: आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का भौम प्रदोष व्रत है। भौम प्रदोष का मतलब है कि मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े, तो इसे भौम प्रदोष कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर दिन के प्रदोष व्रत के अलग महत्व और अलग लाभ हैं। महीने में दोनों त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है

Tue, 2 Dec 2025 09:23 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का भौम प्रदोष व्रत है। भौम प्रदोष का मतलब है कि मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े, तो इसे भौम प्रदोष कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर दिन के प्रदोष व्रत के अलग महत्व और अलग लाभ हैं। महीने में दोनों त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 3 बजकर 57 मिनट तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। प्रदोश काल आज मिल रहा है, इसलिए प्रदोष व्रत आज रखा जाएगा। ग्रह नक्षत्रों की बात करें, तो आज भरणी नक्षत्र रहेगा, योग में वरीयान रात 9 बजकर 8 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग सुबह 6 बजकर 57 मिनट से शाम 8 बजकर 51 मिनट तक है, इसमेंशुभ कार्य करने पर सफलता मिलती है।

इस दिन कैसे करें पूजा, पूजा से क्या है लाभ
प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह व्रत निर्जल अर्थात् बिना पानी के किया जाता है और शाम के समय भगवान शिव की प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है। इसलिए शाम को सूर्य अस्त होने से पहले एक बार फिर स्नान करें और भगवान शिव की पूजा करें। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि शिवरात्री पर भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे वहीं प्रदोष तिथि पर भगवान शिव मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर रहने वालों पर ध्यान देते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा करें,मिट्टी से से शिवलिंग बनाएं , शाम के समय शिवलिंग के पास सबसे पहले दीपक जलाकर उसका पूजन करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें। इसके बाद शिव जी की प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत से स्नानादि कराएं। बिलपत्र, पुष्प , पूजा सामग्री से पूजन कर भोग लगाएं, कथा सुनें और आरती करें। ऐसा कहा जाता है कि भौम प्रदोष करने से कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। प्रदोष व्रत करने से सभी पाप कट जाते हैं और शिव धाम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा संतान के कष्टों को दूर करने के लिए भी प्रदोष व्रत किया जाता है।

डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

