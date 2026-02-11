Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़bhasm aarti kab hoti hai mahakal bhasm aarti niyam in mahakaleshwar jyotirlinga temple
Mahakal Bhasm Aarti: महाकालेश्वर ज्योर्तिलिंग में ऐसे होती है भस्म आरती, सिर्फ इनकी आज्ञा से खुलते हैं मंदिर के पट

Mahakal Bhasm Aarti: महाकालेश्वर ज्योर्तिलिंग में ऐसे होती है भस्म आरती, सिर्फ इनकी आज्ञा से खुलते हैं मंदिर के पट

संक्षेप:

Mahakaleshwar Jyotirlinga Bhasm Aarti: महाकाल के दरबार में जाना हर किसी की ख्वाहिश होती है। अगर आपने अभी तक यहां की भस्म आरती नहीं अटैंड की है तो आज जानें कि यहां पर सब कुछ कैसे होता है?

Feb 11, 2026 10:47 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में होने वाली महाकाल बाबा की भस्म आरती बेहद बी खास मानी जाती है। मान्यता है कि महाकाल के दरबार में सच्चे मन से की गई पूजा से कालदोष, ग्रहदोष और अकाल मृत्यु के योग आसानी से शांत हो जाते हैं। वहीं जिन लोगों की कुंडली में राहु-केतु का प्रभाव अशुभ होता है, उन्हें भी इस दरबार में आकर शांति मिलती है। कहा तो ऐसा भी जाता है कि जैसे ही कोई भक्त महाकाल की नगरी में प्रवेश करता है, वैसे ही काल का प्रभाव उस पर कम होने लगता है। साथ ही धीरे-धीरे इंसान के कर्मों का बंधन भी हल्का पड़ता है और मन में एकदम से शांत हो जाता है। यही वजह है कि लाखों शिव भक्त यहां पर आकर सुकून महसूस करते हैं।

दिन में कितनी बार होती है आरती?

अगर आपने अब तक भस्म आरती सिर्फ रील्स या तस्वीरों में ही देखी है तो एक बार इसका अनुभव करना बहुत ही जरूरी है। भस्त आरती के दिव्य वातावरण और असीम ऊर्जा को शब्दों में बयान करना मुश्किल ही है। बता दें कि यहां पर दिन भर में महाकाल की 6 आरती होती है, लेकिन इनमें से सबसे खास और प्रसिद्ध भस्म आरती ही मानी जाती है। यह आरती ब्रह्म मुहूर्त में होती है और इसी वजह से ये और भी खास बन जाती है। इस आऱती में भगवान शिव के स्वरूप महाकाल को विशेष रूप से सजाया जाता है। इससे पहले उन्हें भस्म अर्पित किया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करने चाहिए।

ये भी पढ़ें:xसोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहानी: चंद्रदेव को मिला था श्राप, शिव जी ने दिया ये वरदान
ये भी पढ़ें:केदारनाथ ज्योतिर्लिंग: पांडवों से नाराजगी, शिवजी ने लिया भैंस का रूप
ये भी पढ़ें:मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी का है गणेश जी से कनेक्शन, जानें पौराणिक कथा
ये भी पढ़ें:महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी, दर्शन टाइमिंग और टिकट डिटेल्स
ये भी पढ़ें:ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना अधूरे हैं बाकी तीर्थ, जानें कहानी

भस्म आरती के नियम

भस्म आरती के कुछ ऐसे नियम हैं जिनके बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जाती है। दरअसल महाकाल दरबार के पट तभी खुलते हैं जब सुबह भगवान वीरभद्र से इसके लिए आज्ञा ली जाती है। आज्ञा लेने के बाद मंदिर के गर्भगृह में मौजूद सभी देवी-देवताओं की पूजा होती है और इसके बाद महाकाल की भस्म आरती होती है। इस आरती में शामिल की जाने वाली भस्म महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से आती है। भस्म आरती के दौरान जब महाकाल को भस्म अर्पित किया जाता है तो इस दौरान महिलाओं को इसे देखने की मनाही होती है। जब महाकाल को भस्म से स्नान करवाया जाता है तब उनका निराकार रूप दिखता है। ऐसी भी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन काल भैरव के दर्शन के बिना अधूरा है। ऐसे में उज्जैन में आकर काल भैरव के दर्शन करना भी जरूरी होता है।

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई जानकारी के पूर्णतया सत्य और सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। प्रमाणिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
Mahakaleshwar Temple
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने
;;;