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Bhanu Saptami 2026 : जॉब-बिजनेस वाले के लिए बेहद खास होती है भानु सप्तमी, जानें इस दिन क्या क्या ना करें

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Bhanu Saptami 2026: जॉब और बिजनेस वाले लोगों के लिए भानु सप्तमी बहुत खास दिन माना जाता है। जानिए इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि और नियम। सूर्य देव की कृपा से करियर में सफलता और उन्नति के उपाय जानें।

Bhanu Saptami 2026 : जॉब-बिजनेस वाले के लिए बेहद खास होती है भानु सप्तमी, जानें इस दिन क्या क्या ना करें

7 जून 2026 को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ रही है। इस खास संयोग को भानु सप्तमी कहा जाता है। यह दिन सूर्य देव को समर्पित है और जॉब, बिजनेस या करियर से जुड़े लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य देव को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सफलता का कारक माना जाता है। इसलिए जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं या बिजनेस में तरक्की की उम्मीद रखते हैं, उनके लिए भानु सप्तमी एक नई उम्मीद और ऊर्जा का दिन साबित हो सकता है।

भानु सप्तमी का महत्व

जब सप्तमी तिथि रविवार को पड़ती है, तो उसे भानु सप्तमी कहते हैं। रविवार सूर्य देव का दिन है, इसलिए इस संयोग को और भी शक्तिशाली माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक स्पष्टता आती है और रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा और प्रशासन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सरकारी नौकरी या उच्च पद की चाह रखने वालों के लिए यह दिन खास होता है।

जॉब और बिजनेस वालों के लिए क्यों खास है?

भानु सप्तमी करियर और आर्थिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है। जो लोग इंटरव्यू, प्रमोशन या नई जॉब के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें इस दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी यह दिन नए अवसर ला सकता है। सूर्य की कृपा से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, नेतृत्व गुण निखरते हैं और काम में सफलता मिलने लगती है।

भानु सप्तमी की पूजा विधि

इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य में लाल फूल, अक्षत और रोली मिलाएं। 'ॐ सूर्याय नमः' या गायत्री मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद ब्राह्मण या गरीबों को दान दें। इस दिन फलाहार रखना शुभ माना जाता है।

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इस दिन क्या-क्या ना करें?

भानु सप्तमी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:

  • नमक का सेवन बिल्कुल ना करें, इससे व्रत का फल कम हो जाता है।
  • दिन में सोने से बचें।
  • नॉनवेज, शराब या तामसिक भोजन ना करें।
  • काले कपड़े पहनकर सूर्य को अर्घ्य ना दें।
  • सूर्यास्त के बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य ना चढ़ाएं।
  • लोहे या स्टील के बर्तन से अर्घ्य ना दें।
  • पिता या बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, क्योंकि सूर्य पिता का कारक माने जाते हैं।

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भानु सप्तमी पर सूर्य पूजा से लाभ

सच्चे मन से इस दिन की पूजा और व्रत करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और करियर में नए रास्ते खुलते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होता है, खासकर आंखों और त्वचा संबंधी समस्याएं कम होती हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर होती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है।

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7 जून 2026 को भानु सप्तमी का यह पावन अवसर करियर, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए बेहद शुभ है। सच्ची श्रद्धा और सही नियमों के साथ इस दिन सूर्य देव की कृपा प्राप्त करें।


डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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