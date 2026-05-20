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Bhalka Tirth Histroy: वो तीर्थ जहां भगवान श्रीकृष्ण ने त्यागे थे प्राण, जानें मंदिर से जुड़ी मान्यता

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Bhalka Tirth Temple: आपने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से जुड़ी कहानी अक्सर लोगों से सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण ने किस स्थान पर देह त्याग किया था। यहां पढ़ें पौराणिक कथा-

Bhalka Tirth Histroy: वो तीर्थ जहां भगवान श्रीकृष्ण ने त्यागे थे प्राण, जानें मंदिर से जुड़ी मान्यता

Bhalka Tirth: हिंदू धर्म में भगवान श्रीकृष्ण की कई रूपों में पूजा की जाती है। ज्यादातर लोगों ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की कहानी सुनी होगी, लेकिन क्या आप भगवान श्रीकृष्ण की मृत्यु के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो जानिए, गुजरात के सोमनाथ से करीब 5 किलोमीटर दूर भगवान श्रीकृष्ण का एक मंदिर है जिसे भालका तीर्थ कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि यह वो तीर्थ है जहां भगवान श्रीकृष्ण ने अपने देह का त्याग किया था। भालका तीर्थ भगवान श्रीकृष्ण का अंतिम धाम माना जाता है। इस मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण का विग्रह सफेद पत्थर से बनाया गया है। यहां भगवान श्रीकृष्ण नीले सिंहासन पर शांत निद्रा अवस्था में पैर पर पैर करके विश्राम कर रहे हैं।

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जानें भगवान श्रीकृष्ण का अंतिम धाम कहे जाने वाले भालका तीर्थ से जुड़ी मान्यता-

भालका तीर्थ से जुड़ी मान्यता: शास्त्रों के अनुसार, भालका तीर्थ में ही भगवान श्रीकृष्ण का आखिरी समय बीता था। इसलिए यहां पर द्वारकाधीश को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना पूरी होती है।

भगवान श्रीकृष्ण की मृत्यु से जुड़ी पौराणिक कथा: धार्मिक कथाओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण की मृत्यु एक जर नाम के शिकारी से हुई थी। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्रीकृष्ण जब पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तब एक शिकारी ने जानवर की खोज करते हुए गलती से उन्हें तीर मार दिया था। जिसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने उस स्थान पर देह त्याग किया था।

मंदिर परिसर में है प्राचीन पेड़: मंदिर परिसर में एक प्राचीन पेड़ है जिसके बारे में मान्यता है कि यह उसी घटना का साक्षी है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्रीकृष्ण की एक अनोखी लेटी हुई (अर्ध शयन) मूर्ति स्थापित है, जिसमें उनके पैर में तीर लगने की घटना को दिखाया गया है।

भालका तीर्थ कैसे पहुंचे: अगर आप भालका तीर्थ जाना चाहते हैं तो वहां पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी स्टेशन वेरावल है। इसके अलावा आप हवाई मार्ग के लिए राजकोट या केशोद हवाई अड्डे भी आ सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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