भाई दूज की पूजा कैसे करें, पढ़ें घर पर भाई दूज पूजा की विधि और मंत्र

भाई दूज की पूजा कैसे करें, पढ़ें घर पर भाई दूज पूजा की विधि और मंत्र
Bhai Duj 2026 Bhai Dooj ki pooja kaise kare : भाई दूज के दिन बहने व्रत रख पूजा करती हैं, कथा- कहानी सुनने के बाद भाई को तिलक कर भोजन और जल ग्रहण करती हैं। जानें, भाई दूज के दिन पूजा करने की विधि और मंत्र -
Bhai Duj 2026 Bhai Dooj ki pooja kaise kare : इस साल बुधवार के दिन भाई दूज मनाया जाएगा। इस साल अमृत सिद्धि योग में भैया दूज का त्योहार मनाया जाएगा। भाई दूज के दिन बहने अपने भाई की अच्छी हेल्थ और सुखी जीवन की कामना कर यमराज और उनकी बहन यमुना की पूजा करेंगी। भाई दूज के दिन पूजा के बाद भाइयों को तिलक करने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन बहने व्रत रख पूजा करती हैं, कथा- कहानी सुनने के बाद भाई को तिलक कर भोजन और जल ग्रहण करती हैं। अगर आप भी घर पर भाई दूज की पूजा करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं भाई दूज के दिन पूजा करने की विधि डिटेल में -
भाई दूज की पूजा कैसे करें, पढ़ें घर पर भाई दूज पूजा की विधि और मंत्र
इस दिन बहनें घर के मुख्य द्वार पर गोधन का चौका बनाती हैं। उस चौके के अंदर भाइयों के दुश्मनों के प्रतीक स्वरूप गोबर से यम या मेरुदंड, मुसल, सर्प बिच्छू आदि बनाए जाते हैं। फिर उसमें नारियल, पान सुपारी आदि रखकर उसे डंडे से बहनें कूटती हैं। उसके बाद भाइयों की लंबी आयु की कामना करते हुए रुई की माला से आयु जोड़ती हैं। इस माला को बनाते वक्त मौन रहा जाता है और भाई के लिए मंगल कामना की जाती है। इस तरह पूजा में शामिल सभी महिलाएं व युवतियां एक- दूसरे से पूछती हैं कि वह क्या कर रही हैं। वह कहती हैं कि भाइयों की आयु जोड़ रही हैं। रुई की माला को भाई की कलाई या गले में पहना दिया जाता है। यही नहीं पूजा के दौरान बहनें अपने भाइयों को श्राप भी देती हैं। फिर थोड़ी देर बाद पश्चाताप करने के लिए अपनी जीभ पर रेंगनी का कांट चुभाती हैं। वह भाइयों की लंबी उम्र की दुआ करती है। फिर कुछ भाई-भौजी को आशीर्वाद देकर गीत गाती हैं। बहनें भाइयों को गोधन का प्रसाद खिलाती हैं। भाइयों को तिलक करने के बाद ही बहनें कुछ खाती हैं। परंपरा के अनुसार, इस दिन भाइयों को अपनी बहन के घर प्रसाद खाने जाना होता है। इस दिन घर में दाल, पूरी, खीर और मीठा इत्यादि बनाया जाता है। इसके बाद भाई बहनों को गिफ्ट देते हैं।
धार्मिक मान्यता के अनुसार, बहन-भाई इस दिन यमुना में स्नान करते हैं। भाई की हथेली पर चावल, सिंदूर, कद्दू के फूल, पान, सुपारी और मुद्रा रखकर पानी अर्पित करती हैं। साथ ही यह प्रार्थना करती हैं, “गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजा कृष्ण को, गंगा-यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े।” इस दिन शाम के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुख दीया जलाकर घर के बाहर रखती हैं। मान्यता है कि यदि दीये जलाने के समय आसमान में चील उड़ता दिखाई दे, तो यह शुभ संकेत माना जाता है, और इसे यमराज द्वारा बहन की प्रार्थना स्वीकारने का प्रतीक समझा जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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