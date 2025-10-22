Hindustan Hindi News
Bhai Dooj Wishes: इन 10 प्यार भरे मैसेज, कोट्स, शायरी व स्टेटस से भेजें भाई दूज की शुभकामनाएं

संक्षेप: Bhai Dooj Wishes in Hindi 2025: पंच दिवसीय दिवाली के पर्व का आखिरी त्योहार भाई दूज है। भाई दूज के दिन बहन शुभ मुहूर्त में अपने भाई का तिलक करती है। इस पर्व को खास बनाने के लिए लोग अपनों को चुनिंदा मैसेज भेजकर बधाई देते हैं। आप भी इन खास मैसेज से भेज सकते हैं भाई दूज की शुभकामनाएं।

Wed, 22 Oct 2025 12:08 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bhai Dooj Wishes in Hindi 2025: कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाया जाता है। इस साल भाई दूज 23 अक्तूबर, गुरुवार को है। इस दिन को भैया दूज के नाम से भी जानते हैं। यह पर्व भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी खुशहाली की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहन को उपहार देते हैं। भाई दूज के दिन को खास बनाने के लिए भाई-बहन शुभकामना संदेश भेजते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से भेज सकते हैं भाई दूज की हार्दिक बधाई।

1. बहनों की दुआएं भाइयों के लिए हजार

भाई-बहन का यह अनमोल रिश्ता है बहुत अटूट

बना रहे यह बंधन हमेशा खूब

भाई दूज की शुभकामनाएं 2025

2. याद है हमारा वो बचपन

वो लड़ना-झगड़ना और मनाना

यही होता है भाई-बहन का असली प्यार।

हैप्पी भाई दूज 2025

3. चंदन का टीका नारियल का उपहार

भाई की उम्मीद, बहन का प्यार

खुशी से मनाएं आप भाई दूज का त्योहार।

भाई दूज की शुभकामनाएं!

4. भाई-बहन का रिश्ता बड़ा ही प्यारा होता है

इस प्यार को तो भगवान भी तरसता है

मेरी तो रब से यही दुआ है

सभी भाई-बहन में प्यार बना रहे

और कोई भी उन्हें अलग न कर पाए।

हैप्पी भाई दूज 2025

5. लाल गुलाबी रंग हैं, झूम रहा संसार

सूरज की किरणें, खुशियों की बहार

चांद की चांदनी, अपनों का प्यार

बधाई हो आपको भाई दूज का त्योहार

हैप्पी भाई दूज 2025

6. भाई तेरे मेरे प्यार का बंधन

प्रेम और विश्वास का बंधन

तेरे माथे पर लगाऊं चंदन

मांगूं दुआएं तेरे लिए हर पल।

हैप्पी भाई दूज 2025

7. भाई दूज का त्योहार है, भइया जल्दी आओ

अपनी प्यारी बहना से तिलक लगवाओ

हैप्पी भाई दूज 2025

8. आरती की थाली मैं सजाऊं

कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं

तेरे उज्जवल भविष्य की कामना करूं

संकट ना आए तुझ पर कभी ऐसी दुआ करूं

भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

9. थाल सजा कर बैठी हूं अंगना

तू आजा अब इंतजार नहीं करना

मत डर अब तू इस दुनिया से

लड़ने खड़ी हैं सबसे तेरी बहना

हैप्पी भाई दूज 2025

10. फूल बरसाओ, चंदन का टीका लगाओ

आज मेरा भाई मेरे घर आया है

लेकर तोहफे में बचपन की यादें

भाई-बहन का रिश्ता निभाया है।

हैप्पी भाई दूज 2025

Saumya Tiwari

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Bhai Dooj
