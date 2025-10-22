Bhai Dooj 2025: भाई दूज यम द्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करें भाई, यमुना में स्नान की भी है परंपरा
भाई-बहन के प्रेम का पर्व है भाई दूज। यह कार्तिक मास की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुनाजी में स्नान करना शुभफलदायक होता है। इस साल यम द्वितीया या भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। यम द्वितीया पर अपराह्न मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 13 मिनट से दोपहर 03 बजकर 28 मिनट तक है। पूजन की कुल अवधि 02 घंटे 15 मिनट की है।
बहन के घर भोजन करें भाई
ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने वालों को यमलोक का दर्शन नहींहोता। इस दिन बहन के घर भोजन करने का भी विधान है। यम द्वितीया के दिन बहन से शुभ मुहूर्त में तिलक कराना चाहिए। बहन को इसके बाद वस्त्र, दान -दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भाई ऐसा करते हैं उन्हें एक वर्ष तक कलह और शत्रु का भय नहीं रहता है। इसके अलावा इस दिन भाई को बहन के घर जाना चाहिए और वहीं जाकर तिलक कराना चाहिए और भोजन करना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि इस दिन यमुनाजी ने बहिन होने के नाते अपने भाई यमराजदेव को भोजन कराया था। इसलिए उस दिन जो बहन के हाथ भाई भोजन करता है, वह धन समृद्धि पाता है। अगर आपकी कोई बहन नहीं है तो मौसी या मामा की बेटी के घर जाकर तिलक कराएं।
