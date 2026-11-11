Bhai Dooj Tilak Muhurat: दोपहर 1:10 बजे से शुरु मुहूर्त कब होगा खत्म? पढ़ें ये तिलक मंत्र
Bhai Dooj Today Muhurat : आज भाईदूज के खास मौके पर शुभ मुहूर्त में ही भाई को तिलक करें। जानें आज किस शुभ मुहूर्त में भाईदूज मना सकते हैं। साथ में जानें तिलक करते हुए कौन सा मंत्र बोलना है?
Bhai Dooj Muhurat Time Today: दिवाली के 2 दिन बाद दी भाईदूज आता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ही भाईदूज मनाते हैं। इस त्योहार के कई ओर नाम हैं। जैसे इसे यम द्वितीया या फिर भाऊ बीज के नाम से भी जानते हैं। इस खास दिन पर बहनें शुभ मुहूर्त में भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और अच्छी हेल्थ की कामना करती हैं। आज भाईदूज है तो जानिए पंचाग के हिसाब से आज के दिन कितने बजे से बहनें भाई को तिलक लगा सकती हैं? साथ में जानें तिलक लगाने की सही विधि और मंत्र क्या है?
भाईदूज तिलक शुभ मुहूर्त
हिंदू पंचांग के हिसाब से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि कल दोपहर में ही 2 बजे से शुरू हो चुकी है। तिति का समापन आज यानी 11 नवंबर को है। तिथि के समापन का सही समय आज दोपहर में 3 बजकर 53 मिनट है। उदयातिथि होने के नाते भाईदूज आज यानी 11 नवंबर को मनाया जा रहा है।
आज के दिन बहनें भाईदूज की कथा और पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें। बात की जाए तिलक के मुहूर्त की तो इसके लिए कुल 2 घंटे और 10 मिनट का समय है। मुहूर्त की शुरुआत दोपहर में 1 बजकर 10 मिनट से होगा। यानी इतने बजे से पूजा की शुरुआत की जा सकती है। मुहूर्त का समापन दोपहर में 3 बजकर 20 मिनट पर होगा।
इस विधि से भाइयों को तिलक करें बहनें
भाईदूज की थाली सजाएं और इसमें रोली और अक्षत को रखें। इसी के साथ एक दीया, मिठाई और नारियल रखें। तिलक करते हुए ध्यान रखें कि बहनों का चेहरा पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा की ओर हो। वहीं भाइयों का चेहरा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। भाई को किसी चौकी या फिर आसन पर बिठा दें। अब तिलक करें और कलाई पर कलावा बांधें। इसी के साथ भाई की आरती उतारते हुए उनके मंगल की कामना करें। अब भाई को हाथ में नारियल दें। फिर कुछ मिठा खिला दें। भाई बहनों को आशीर्वाद देते हुए तोहफे में कुछ दें।
भाईदूज तिलक का सही मंत्र
जब आप भाई को तिलक करें तो इसी दौरान एक खास मंत्र का पाठ करें। मान्यता है कि इस मंत्र का पाठ करने से भाई के आसपास बुरी नजर नहीं फटकती है। इस मंत्र के जरिए भाई को लंबी उम्र और सौभाग्य मिलेगा। नीचे पढ़ें ये मंत्र-
भाईदूज पर तिलक करते हुए पढे़ं ये मंत्र-
भ्रातुस्तवाग्रजस्यातं कुरुष्व मुदमानितः।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र