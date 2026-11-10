भाई दूज पर 6 राशियों को बंपर लाभ, होगा अचानक धन लाभ
Bhai Dooj Rashifal 2026 lucky zodiacs: भाई दूज के दिन बुधादित्य राजयोग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। आइए जानते हैं भाई दूज में ग्रह-नक्षत्र के शुभ संयोग से कौन सी राशियां धनवान बनने वाली है-
Bhai Dooj Rashifal 2026 lucky zodiacs: भाई दूज के दिन से कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। भाई दूज के दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। बुध और सूर्य तुला राशि में रहकर बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। इस साल 11 नवंबर के दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। भाई दूज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। राहु कुंभ राशि में रहेंगे। गुरु और केतु सिंह राशि में रहेंगे। भाई दूज के दिन मंगल का गोचर कर्क राशि में होगा। शुक्र कन्या राशि में रहेंगे। शनि का गोचर मीन राशि में होगा। भाई दूज के दिन बुधादित्य राजयोग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। आइए जानते हैं भाई दूज में ग्रह-नक्षत्र के शुभ संयोग से कौन सी राशियां धनवान बनने वाली है-
भाई दूज पर 6 राशियों को बंपर लाभ, होगा अचानक धन लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, ग्रहों की चाल से भाई दूज का दिन 6 राशि के जातकों के लिए बेहद खास माना जा रहा है।
1- सिंह राशि के जातकों के लिए भाई दूज का दिन कैसा रहेगा?
सिंह राशि के जातकों के लिए भाई दूज का दिन बेहद लाभकारी माना जा रहा है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने दोस्तों और बॉस का भरपूर सहयोग मिलेगा। आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल सकती है।
2- कन्या राशि के जातकों के लिए भाई दूज का दिन कैसा रहेगा?
कन्या राशि के जातकों के लिए भाई दूज का दिन बेहद पॉजिटिव माना जा रहा है। आपके सभी रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे। यह समय किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है।
3- मकर राशि के जातकों के लिए भाई दूज का दिन कैसा रहेगा?
मकर राशि के जातकों के लिए भाई दूज का दिन बेहद शानदार माना जा रहा है। व्यापारियों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे। सुख-संपदा का लाभ मिलेगा।
4- कुंभ राशि के जातकों के लिए भाई दूज का दिन कैसा रहेगा?
कुंभ राशि के जातकों के लिए भाई दूज का दिन बेहद लाभदायक माना जा रहा है। जॉब कर रहे लोग प्रशंसा के पात्र बनेंगे।
5- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाई दूज का दिन कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाई दूज का दिन बेहद फायदेमंद माना जा रहा है। आप निवेश के नए विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। विदेश यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं।
6- वृषभ राशि के जातकों के लिए भाई दूज का दिन कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के जातकों के लिए भाई दूज का दिन बेहद शुभ माना जा रहा है। आपके पार्टनर के सपोर्ट से आसानी से दिक्कतें सॉल्व की जा सकती हैं। जितना आप निडर रहेंगे, उतनी ही सफलता आपके कदम चूमेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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