Bhai Dooj Muhurat 2025: कल भाई दूज पर तिलक करने के लिए ये हैं 3 सबसे शुभ मुहूर्त, जानें यहां

संक्षेप: Bhai dooj muhurat time 2025: हिंदू धर्म में भाई दूज का खास महत्व है। यह पंचदिवसीय दिवाली पर्व का आखिरी दिन होता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी खुशहाली की कामना करती हैं। जानें भाई दूज पर तिलक करने का शुभ मुहूर्त।

Bhai dooj tilak ka shubh samay 2025: कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस साल भाई दूज 23 अक्तूबर, गुरुवार को है। भाई दूज को भैया दूज, यम द्वितीया या चित्रगुप्त पूजा के नाम से जाते हैं। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके उनकी लंबी आयु, सुख-समृद्धि व खुशहाली की कामना करती हैं। भाई भी बदले में अपनी बहन को सामर्थ्यनुसार उपहार आदि देते हैं। जानें भाई दूज पर तिलक करने का शुभ मुहूर्त।

23 अक्तूबर भाई दूज को तिलक करने का ब्रह्म मुहूर्त 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि 22 अक्तूबर को रात 08 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगी और 23 अक्तूबर को रात 10 बजकर 46 मिनट पर समाप्त होगी। भाई दूज पर तिलक करने का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:45 बजे से सुबह 05:36 बजे तक रहेगा।

भाई दूज पर तिलक करने के 3 शुभ मुहूर्त: भाई दूज पर तिलक करने का अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 58 मिनट से दोपहर 02 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। भाई दूज अपराह्न समय दोपहर 01 बजकर 13 मिनट से दोपहर 03 बजकर 28 मिनट तक रहेगा।

भाई दूज का महत्व: कहते हैं कि इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की विधि-विधान से पूजा की जाए, तो जीवन भर यम का भय नहीं सताता है। भाई दूज के दिन भाई को तिलक लगाने से लंबी उम्र के साथ सुख संपन्नता का आशीर्वाद भी मिलता है। मान्यता है कि इस दिन यम अपनी बहन यमुना के घर भोजन किया था। ऐसे में भाई दूज के दिन भाइयों को अपनी बहनों के घर जाना चाहिए और उनके घर भोजन ग्रहण करना चाहिए। कुंवारी बहनों को घर पर ही भाई का तिलक करना चाहिए।

भाई दूज के दिन भाई का तिलक करने के लिए पहले थाली तैयार करें उसमें रोली, अक्षत और गोला रखें इसके बाद भाई का तिलक करें और नारियल का गोला भाई को दें। फिर प्रेम के साथ भाई को मनपसंद का भोजन करवाएं। उसके बाद भाईयों को भी अपनी बहन से आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें कुछ उपहार देना चाहिए।