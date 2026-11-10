Bhai Dooj Vrat katha in hindi: पढ़ें भाई दूज की कथा, कैसे बहन ने 7 भाई को बचाया

Bhai dooj katha: दिवाली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष क दूज को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसमें एक बहन और 7 भाईयों वाली कथा पढ़ी जाती है।

दिवाली के बाद भाई दूज को 7 बेटों और एक बहन वाली कथा पढ़ी जाती है। इस साल भाई दूज 11 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई के तिलक करती हैं। इस पूजा में यमुना और यमराज की कथा भी है, लेकिन पौराणिक तौर पर बहनें यही कथा पढ़ती हैं। इस दिन बहनें सिर धोकर जहां गोवर्धन बने होते हैं वहां बैठकर सुबह हाथ में कलाई पर उतनी रेखाएं बनाती हैं, जितने भाई होते हैं और फिर कथा सुनती हैं। कथा इस प्रकार है।

एक बुढ़िया माऊ के 7 बेटे और एक बेटी थी। लेकिन बुढ़िया माई को एक दुख था कि उसके 6 बेटे मर गए थे, एक बेटी और एक बेटा जिंदा बचे थे। जैसे ही बेटों की शादी होती थी, एक नाग आता था और उनके बेटों को डस कर चला जाता है, वहीं फेरों के समय ही बेटों की मौत हो गई। और 6 बहुएं विधवा हो गई। अब सातवें बेटे की शादी थी, इसलिए बुढिया माई के दुख का ठिकाना नहीं था। वो रो -रो कर अंधी हो गई थी। शादी से पहले भाईदूज का पर्व आया । बेटा बोला कि मां मैं बहन के घर जाता हूं तिलक कराके आउंगा। मां बोली कि जाना लेकिन सावधानी से जाना। उधर बहन को पता चला कि भाई आ रहा है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं थाष उसने पड़ोसन से पूछा कि भाई जब पहली बार घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे जलती थी, तो वह बोली कि इसे कुछ पता तो नहीं है, सब गतल बता देती हूं। उसने बताया कि दूध से घर लीपना और घी में चावल पकाना। बहन ने ऐसा ही क्या।

सांप आया डसने उधर रास्ते में जब भाई आ रहा था, तो उसे एक सांप मिला। सांप उसे डसना चाहता था, इतने में भाई ने देख लिया और कहा कि तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। सांप ने कहा कि मैं तेरा काल हूं, तेरा समय खत्म हुआ। इस पर भाई बोला कि मैं अपनी बहन के घर टीके के लिए जा रहा हूं, वो बड़े प्यार से मेरा इंतजार कर रही है। एक बार टीका करा लूं फिर आ जाऊंगा। इस पर सांप ने कहा कि मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं, अपनी मौत के लिए कोई लौट कर नहीं आता है। इस पर भाई ने कहा कि अगर विश्वास नहीं होता है तो मेरे झोले में बैठ जाओ। जब वापस आउं तो डस लेना।

बहन के घर भोजन किया सांप राजी हो गया। अब क्या था , भाई बहन के घर गया और बहन से बोला बहुत जोर की भूख लग रही है। अब बहन कैसे खाना दें, दूध से लीपी रसोई सूखी नहीं और घी में चावल पके नहीं । इस पर उसने भाई को बताया । भाई ने कहा गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। इस तरह बहन ने खाना बनाया और बड़े चाव से भोजन किया। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। इसके बाद भाई के पास मामा कहते हुए बहन के बच्चे आ गए और बोले कि अपना झोला दिखाओ हमारे लिए क्या लाए हो। भाई ने मना किया लेकिन बच्चे छीनकर ले गए। बच्चों ने देखा तो पाया उसमें हीरे जवाहरात पड़े थे। भाई को आश्चर्य हुआ।

चक्की में थी सांप की हड्डियां इसके बाद भाई वापस लौटने लगा तो बहन ने भाई के लिए रास्ते में खाने को लड्डू रख दिए। भाई ने जब थोडी देर आराम किया। उधर बहन के घर बच्चों को भूख लगी और बच्चों ने भी मां से वहीं लड्डू मांग लिए जो भाई को दिए थे। बहन वापस चक्की के पास गई जहां भाई के लिए बाजरा पीसकर लड्डू बनाए थे। देखा तो चक्की में सांप की हड्डियां पड़ी हैं। अब उसे भाई की चिंता सताने लगी कि अगर भाई ने ऐसे लड्डू खा लिए तो वो जिंदा नहीं बचेगा। वो नंगे पैर ही भाई को बचाने के लिए पीछे दोड़ पड़ी। सभी से पूछती पूछती गई तो वहां पहुंच गई जबां भाई पेड़ के नीचे आराम कर रहा था।

बुढिया माई ने बताया भाई पर संकट वहां उसने अपने भाई को जगाया। भाई जागा तो पूछा कि क्या उसने लड्डू खा लिए, भाई ने मना किया तब उसकी जान में जान आई। अब वो बोली कि मैं तेरे साथ घर तक चलूंगी। कुछ दूर जाने पर उसे एक बुढिया मिली, उसने बताया कि तेरे भाई पर इस समय घोर संकट छाा है। मुझे पता है कि तेरे 6 भाई मर गए और अब 7वें की शादी होने पर यह भी मरेगा। बहन ने बुढ़िया माई से प्रार्थन कि कि मेरे भाई के बचाने का रास्ता हो तो कुछ बताओ।

बहन ने कैसे की भाई की रक्षा इसके बाद बुढ़िया माई बोली, तू जलेगा, कुटेगा और मरेगा। दोनों भाई बहन उसकी बातों से परेशान हो गएऔर फिर घर पहुंचेष इसके बाद भाई की सगाई का दिन आया। भाई की शादी पहले ही तय हो गयी। जब भाई के विवाह का दिन आया तो जैसे ही उसने सेहरा पहनाने लगे तो बहन आगे अड़ गई। बोली भाई सेहरा नहीं पहनेगा,मैं पहनूंगी। ये तो जलेगा, मरेगा। जब बहन ने सेहरा पहना तो देखा कि उसकी कलगी के नीचे सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फैंक दिया।सभी लोग बहन की तारीफ करने कि बहन ने भाई को बचाया। अब भाई की घोड़ी चढ़ने की बारी आई तो बहन फिर बोली ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, बस फिर सब लोगों ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। इसके बाद अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली कि इस दरवाजे से पहले मैं बाहर निकलूंगी। जैसे ही बहन बाहर निकली तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। वो बच गई और भाई भी बच गया। इस तरब बहन ने फिर अपने भाई की रक्षा की।