Bhai Dooj Vidhi: भाई दूज पर इस समय करें भाई को तिलक, जानें तिलक करने से पहले क्या करें

संक्षेप: bhai dooj muhurat: कार्तिक शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली यम द्वितीया को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस साल 23 अक्टूबर को भाई दूज और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन बहन अपने भाई के तिलक कर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। 

Wed, 22 Oct 2025 10:52 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
कार्तिक शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली यम द्वितीया को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस साल 23 अक्टूबर को भाई दूज और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन बहन अपने भाई के तिलक कर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। कई जगह मान्यताएं है कि इस दिन बहनें सूखे गोले पर तिलक कर भाई को देती हैं। जितने भाई होते हैं, उतने गोले दिए जाते हैं। पहले उन पर तिलक किया जाता है फिर भाई के तिलक किया जाता है। इसके अलावा कई जगह परंपरा है कि पहले गोवर्धन जहां बने होते हैं, वहीं भाई दूज की कथा पढ़ी जाती है। फिर वहीं गोले पर तिलक किया जाता है। इस साल भाई दूज पर कई शुभ योग बन रहे हैं। नक्षत्रों की बात करें तो इस साल भाई दूज पर विशाखा नक्षत्र के साथ आयुष्मान योग बन रहा है दूसरा सर्व सिद्धि योग बन रहा है। इसके अलावा रवि योग भी इस दिन रहेगी। आज प्रतिपदा तिथि शाम के 5:56 तक है। इसके बाद द्वितीय तिथि लगेगी जो की गुरुवार को रात के 8:00 तक है। इसीलिए भाई दोज गुरुवार 23 अक्टूबर 2025 को मनाई जा रही है। इसलिए रात को 8 बजे तक बहनें भाई के टीका कर सकती हैं। कहते हैं कि इस भाई को बहन के घर जाकर भोजन करना चाहिए।

भाई दूज तिलक शुभ मुहूर्त
दोपहर 12:40 बजे से दोपहर 2:59 बजे तक
तिलक मुहूर्त- दोपहर 1:13 बजे से 3:28 बजे तक

यम द्वितीया गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 को है

द्वितीया तिथि प्रारंभ - 22 अक्टूबर 2025 को रात्रि 8:16 बजे से

द्वितीया तिथि समाप्त - 23 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:46 बजे

ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:05 बजे से प्रातः 04:55 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त- 11:08 सुबह से 11:54 AM तक

निशिता मुहूर्त - रात्रि 11:06 बजे से रात्रि 11:56 बजे तक

