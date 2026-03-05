Holi Bhai Dooj 2026: आज होली की भाई दूज के लिए खास मुहूर्त, जानें किस समय करें भाई को तिलक
Holi Bhai Dooj 2026 tilak muhurat: आज भाई दूज पर्व मनाया जा रहा है। जैसे दिवाली के बाद भाई दूज का पर्व होता है, वैसे ही यूपी, एमपी में खासतौर पर होली की भाईदूज भी मनाईजाती है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं
Holi Bhai Dooj 2026 tilak muhurat: आज भाई दूज पर्व मनाया जा रहा है। जैसे दिवाली के बाद भाई दूज का पर्व होता है, वैसे ही यूपी, एमपी में खासतौर पर होली की भाईदूज भी मनाईजाती है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और उसकी उसके सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। इसके बदले भाई भी बहनें को उपहार में कुछ देते हैं। इस होली की तिथि का ग्रहण के कारण समय बदला, लेकिन भाई दूज का समय आज ही पांच मार्च को हैं। फाल्गुन मास की दूज को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। आज उदयातिथि में दूज तिथि है।इसी दिन से बसंतोत्सव का प्रारंभ होता है। पांच मार्च को भाई दूज मनाई जाएगी। इसे भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस बार होली की तरह ही भाई दूज में भी भद्रा का साया रहेगा। सुबह से भद्रा लग जाएगी, लेकिन ज्योतिषियों की मानें तो भद्रा में तिलक लगाने से कोई प्रभाव नहीं है।भद्रा पाताल लोक की है। इसलिए दोपहर में एक बजे के बाद बहनें भाई को तिलक लगा सकती हैं। कई जगहों के अनुसार तिलक का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:56 बजे तक रहेगा।
भाई दूज का क्या है शुभ मुहूर्त और भद्रा
ज्योतिषियों की मानें तो इस बार पूरे दिन भाई को तिलक लगाने का मुहूर्त है। बहनें किसी भी समय भाई को तिलक-रोली लगा सकेंगीं। आचार्य पं. राजेश तिवारी ने बताया कि बुधवार को रंगोत्वसव मनाया जाएगा।पांच मार्च को सुबह 4:52 से भद्रा रहेगी, लेकिन यह भद्रा पाताल लोक की है। जिसका भाई दूज पर्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा। बहनें किसी भी समय भाई को तिलक कर सकती हैं।भाई बहन के बीच अटूट प्रेम का प्रतीक भाई दूज का पर्व हर साल दो बार मनाया जाता है। पहला भाई दूज होली के बाद और दूसरा दीपावली के दो दिन बाद मनाया जाता है। होली भाई दूज के दिन के लिए शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 6 बजकर 42 मिनट से सुबह 8 बजकर 10 मिनट तक है। लाभ मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 2 बजे से दोपहर 3 बजकर 48 मिनट तक है। शुभ-उत्तम मुहूर्त शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक है।
कब है दूज तिथि
द्रिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि चार मार्च की शाम 04:48 बजे से आरंभ होकर पांच मार्च की शाम 05:03 बजे समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से होली की भाई दूज पांच मार्च को मनाई जाएगी। आज बहनें दोपहर 01:17 से 03:31 बजे तक भाई को तिलक कर सकती हैं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
