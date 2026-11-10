भाई दूज पर 2 घंटे 10 मिनट का मुहूर्त, जानें सुबह से शाम तक तिलक करने का मुहूर्त
Bhai Dooj 2026 Time Tilak Muhurat : भी दूज कल है। भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त में भैया दूज का तिलक किया जाता है। पंचांग के अनुसार जानते हैं भाई दूज के दिन तिलक करने के शुभ मुहूर्त और विधि -
Bhai Dooj 2026 Time Tilak Muhurat: इस साल बुधवार के दिन भाई दूज का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पंचांग के अनुसार, 10 नवंबर की दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 11 नवंबर की दोपहर 3:53 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि में 11 नवंबर को भाई दूज की कथा- कहानी और तिलक लगाया जाएगा। भाई दूज के दिन बहनें पूजा और कथा सुनने के बाद भाई को तिलक करती हैं और उनके सुखी और लंबी जीवन की कामना करती हैं। भैय्या दूज को भाई द्वितीया, यम द्वितीया, भाई दूज, भाऊ बीज, भतरु द्वितीया एवं और भात्र द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज को के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त में भैया दूज का तिलक किया जाता है। आइए पंचांग के अनुसार जानते हैं भाई दूज के दिन तिलक करने के शुभ मुहूर्त और विधि -
भाई दूज पर 2 घंटे 10 मिनट का मुहूर्त, जानें सुबह से शाम तक तिलक करने का मुहूर्त
भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहुर्त दोपहर में 01:10 बजे से दोपहर के 03:20 बजे तक रहेगा। इसकी अवधि 2 घंटे 10 मिनट रहेगी। इस दौरान बहनें भाइयों को तिलक लगाकर आरती उतारेंगी और मिठाई खिलाकर उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करेंगी।
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:55 बजे से 05:48 बजे
- प्रातः सन्ध्या: सुबह 05:21 बजे से 06:40 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर 01:53 बजे से 02:36 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:29 बजे से शाम 05:56 बजे
- सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह 06:40 बजे से सुबह 11:38 बजे
- अमृत सिद्धि योग: सुबह 06:40 बजे से सुबह 11:38 बजे
हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे थे। बहन यमुना ने उनका आदर-सत्कार किया और माथे पर तिलक लगाकर उनके सुखी जीवन की कामना की। बहन के स्नेह से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उससे तिलक करवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसी मान्यता के चलते भाई दूज पर बहन के हाथों तिलक करवाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पर्व के दिन बहनें सुबह स्नान कर पूजा की थाली सजाएंगी। इसमें रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और फल रखकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगी। इसके बाद भाइयों को शुभ मुहूर्त में तिलक लगाकर मिठाई खिलाएंगी। कई स्थानों पर बहनें भाइयों को भोजन भी कराती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार और दक्षिणा देकर उनके प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करते हैं।
भाई को तिलक कैसे करें?
भाई को तिलक करने की विधि: भाई दूज के दिन बहनें अपने सीधे हाथ की अनामिका अंगुली से भाई को तिलक करें। इस दिन चंदन, हल्दी, दही, कुमकुम से भाई का तिलक करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने पर भाई को अच्छा स्वास्थ और दीर्घायु की प्राप्ति होगी। तिलक में टूटे हुए अक्षत (चावल) का इस्तेमाल न करें।
भाई दूज पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का अवसर भी है। व्यस्त जीवनशैली और दूरियों के बीच यह पर्व भाई-बहनों को एक-दूसरे के करीब आने का मौका देता है। जिन बहनों के भाई दूसरे शहरों में रहते हैं, वह भी फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से पर्व की खुशियां साझा करेंगी। इस तरह दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव का समापन भाई-बहन के अटूट रिश्ते और पारिवारिक स्नेह के संदेश के साथ होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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