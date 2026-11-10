भाईदूज पर तिलक लगाते समय पढ़ें ये मंत्र, जानें सही दिशा और तरीका
Bhai dooj Mantra: भाईदूज पर अगर तिलक करते वक्त आप एक खास मंत्र पढ़ेंगी तो मान्यता है कि इससे भाई को लंबी उम्र के साथ-साथ सौभाग्य मिलता है। जानें ये मंत्र कौन सा है और तिलक करवाते हुए भाई का चेहरा किस ओर होना चाहिए?
Bhai Dooj Tilak Mantra and Right Direction : भाई बहन का रिश्ता अपने आप में ही बेहद खास होता है। ढेर सारे प्यार और मस्ती भरी नोकझोंक वाले इस रिश्ते की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई-बहन एक दूसरे के लिए हर घड़ी एक ढाल बनकर रहते हैं। इसी खूबसूरत रिश्ते को और भी मजबूत करता है भाईदूज का त्योहार। दिवाली के दो दिन बाद ही इस त्योहार को मनाया जाता है। इस खास दिन पर बहनें भाई को तिलक करके उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई भी हर सुख दुख में साथ रहने का वादा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं।
मान्यता है कि तिलक लगाते हुए अगर एक खास मंत्र पढ़ा जाए तो भाई को लंबी उम्र के साथ ही अच्छी हेल्थ और सौभाग्य मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि भाईदूज पर तिलक लगाने का सही तरीका क्या है और इस दौरान कौन सा मंत्र पढ़ा जाना चाहिए? साथ में जानें कि तिलक के समय भाई का चेहरा किस दिशा की ओर होना चाहिए?
भाईदूज पर तिलक करते हुए पढे़ं ये मंत्र-
भ्रातुस्तवाग्रजस्यातं कुरुष्व मुदमानितः।
धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनापते॥
शुभ मुहूर्त में भाई को तिलक लगाएं और इसी दौरान यमराज और यमुना मां का ध्यान करते हुए इस खास मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का मतलब है कि बहन अपने भाई की लंबी उम्र, अच्छी हेल्थ और अच्छी जिंदगी की कामना करती है। पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करते हुए भाई को तिलक करें।
इस दिशा में करें भाई को तिलक
पूजा वाली थाली में सारी चीजें सजा लें। इसमें रोली, अक्षत, नारियल, मिठाई के साथ-साथ दीया और कलावा रखें। ये चीजें पहले से ही थाली में सजा लें ताकि ऐन मौके पर हड़बड़ी ना हो। भाई को आसन पर बिठाने के बाद तिलक करें। यहां ध्यान रखें कि तिलक लगवाते हुए भाई का चेहरा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा को शुभ मानते हैं। अब तिलक करें और उसके ऊपर अक्षत लगा दें। इस दौरान भाई की लंबी उम्र और अच्छी हेल्थ की कामना करें। कलाई पर मौली बांधते हुए मंत्र पढ़ें। इसके बाद मिठाई खिलाएं और भाई को नारियल दें। आरती उतारने के साथ ही भाई की आशीर्वाद भी लें। इसके बाद भाई बहनों को तोहफा और आशीर्वाद दे सकते हैं।
भाईदूज पर यमराज और यमुना की कथा
पुरानी कथा के हिसाब से यमराज और यमुना जी भाई-बहन थे। यमुना जी हमेशा अपने भाई को घर आने का न्योता देती थीं। फिर एक दिन यमराज बहन के घर आए। यमुना जी ने स्वागत सत्कार किया भाई को भोजन करवाया और फिर माथे पर तिलक लगाया। बहन का प्यार देखकर यमराज ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। यमुना जी ने वरदान मांगते हुए कह दिया कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएंगे तो उन्हें लंबी उम्र और सौभाग्य मिले। यही वजह है कि भाईदूज पर यमराज और यमुना जी को याद करने की परंपरा भी है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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