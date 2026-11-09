Bhai Dooj 2026: भाई दूज कब है, 11 या 12 नवंबर? जानें सही तारीख, तिलक का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
भाई दूज 2026 का त्योहार 11 नवंबर, बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ समय दोपहर 1:10 बजे से 3:20 बजे तक रहेगा।
Bhai Dooj 2026: दिवाली के बाद अब भाई-बहन के प्रेम का त्योहार भाई दूज मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई भी बहनों को उपहार देते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाले इस त्योहार को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन भाई का तिलक करने के साथ ही उसे भोजन कराने की भी परंपरा है। साल 2026 में भाई दूज की तारीख को लेकर लोगों के मन में सवाल है।
भाई दूज 2026 कब है?
हिंदू पंचांग के अनुसार, भाई दूज हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 10 नवंबर को दोपहर से शुरू होकर 11 नवंबर को दोपहर तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर 11 नवंबर को भाई दूज मनाई जाएगी। यह त्योहार दिवाली के दो दिन बाद आता है। इससे पहले गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज के दिन बहनें भाई को घर बुलाकर तिलक करती हैं। कई जगहों पर भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन भी करते हैं।
भाई दूज 2026 तिलक का शुभ मुहूर्त
भाई दूज पर तिलक लगाने के लिए दोपहर का समय खास माना जाता है। इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त में भाई को तिलक लगाती हैं और आरती उतारती हैं।
- भाई दूज की तारीख: 11 नवंबर 2026, बुधवार
- द्वितीया तिथि प्रारंभ: 10 नवंबर, दोपहर 2 बजे
- द्वितीया तिथि समाप्त: 11 नवंबर, दोपहर 3 बजकर 53 मिनट
- तिलक का शुभ समय: दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक
भाई दूज पर कैसे करें तिलक, जानें पूजा विधि
भाई दूज के दिन सुबह स्नान करने के बाद बहनें पूजा की तैयारी करती हैं। सबसे पहले घर के मंदिर में भगवान गणेश और अपने इष्ट देव की पूजा करें। इसके बाद भाई के तिलक के लिए थाली तैयार करें। थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और फूल रखें। शुभ समय पर भाई को आसन पर बैठाएं। उसके माथे पर रोली और अक्षत से तिलक लगाएं। इसके बाद आरती उतारकर मिठाई खिलाएं। तिलक लगाने के बाद बहन भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और तरक्की की कामना करती है। भाई भी बहन को उपहार देता है। कई परिवारों में इस दिन बहन के हाथों भोजन करने की परंपरा है। घरों में भाई की पसंद के पकवान बनाए जाते हैं।
भाई दूज पर तिलक क्यों लगाया जाता है? जानें यमराज और यमुना की कथा
भाई दूज से जुड़ी एक पौराणिक कथा यमराज और उनकी बहन यमुना की है। मान्यता है कि यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थीं। वह चाहती थीं कि उनका भाई कभी उनके घर आए और उनके हाथों से भोजन करे। उन्होंने कई बार यमराज को घर आने का निमंत्रण दिया, लेकिन काम में व्यस्त रहने के कारण यमराज नहीं जा पाते थे। कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे। भाई को देखकर यमुना बहुत खुश हुईं। उन्होंने यमराज का स्वागत किया, उनके माथे पर तिलक लगाया और आरती उतारी। इसके बाद उन्हें भोजन कराया। यमुना के इस प्रेम और आतिथ्य से यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बहन से वरदान मांगने के लिए कहा। तब यमुना ने उनसे कहा कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर उससे तिलक करवाए और भोजन करे, उसे अकाल मृत्यु का भय न रहे। यमराज ने बहन को यह वरदान दे दिया। तभी से कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है।
भाई दूज को यम द्वितीया क्यों कहते हैं?
भाई दूज का संबंध यमराज और यमुना की कथा से जुड़ा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने पहुंचे थे। इसी वजह से इस तिथि को यम द्वितीया कहा जाता है। इस दिन यमराज की पूजा करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे भाई को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। कुछ स्थानों पर इस दिन यमुना नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है।
भाई दूज पर भाई के घर आने और भोजन करने की क्या है परंपरा?
भाई दूज पर भाई का बहन के घर जाना और उसके हाथों से भोजन करना इस त्योहार की खास परंपराओं में शामिल है। बहनें इस दिन भाई के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती हैं। तिलक और आरती के बाद उसे भोजन कराया जाता है। इस परंपरा के पीछे भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम और अपनापन बनाए रखने का भाव है। यह त्योहार परिवार के सदस्यों को एक साथ आने का मौका भी देता है। जो भाई-बहन दूर रहते हैं, वे भी इस दिन मिलने की कोशिश करते हैं।
रक्षाबंधन और भाई दूज में क्या अंतर है?
रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों त्योहार भाई-बहन के रिश्ते से जुड़े हैं, लेकिन इन्हें मनाने की परंपरा अलग है। रक्षाबंधन पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। वहीं भाई दूज पर उसके माथे पर तिलक लगाकर लंबी उम्र की कामना करती है।
भाई दूज पर क्या करें?
- सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें।
- घर के मंदिर में भगवान की पूजा करें।
- तिलक की थाली में रोली, अक्षत, दीपक और मिठाई रखें।
- शुभ मुहूर्त में भाई को तिलक लगाएं।
- भाई की आरती उतारकर उसे मिठाई खिलाएं।
- भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें।
- परिवार की परंपरा के अनुसार भाई को भोजन कराएं।
- जरूरतमंद लोगों को भोजन या वस्त्र दान करें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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