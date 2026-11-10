भाई दूज पर भाई को तिलक करने से पहले थाली में रख लें ये 11 चीजें, जानें शुभ मुहूर्त

Bhai Dooj 2026 Puja Thali & Muhurat: जानें 11 नवंबर 2026 भाई दूज पर तिलक का सबसे शुभ मुहूर्त। पढ़ें पूजा थाली की 11 अनिवार्य सामग्री और तिलक लगाने की सही शास्त्रीय विधि।

दिवाली के बाद भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व भाई दूज मनाया जाता है। इसे भैया दूज और यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना करती हैं। मान्यता है कि विधि-विधान से भाई दूज की पूजा करने पर भाई को यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। इस दिन तिलक लगाने के साथ भाई की आरती उतारने और उसे मिठाई खिलाने की भी परंपरा है। ऐसे में पूजा से पहले थाली में सभी जरूरी चीजें रख लेना अच्छा रहता है। आइए जानते हैं भाई दूज की तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा की थाली में शामिल की जाने वाली 11 सामग्रियों के बारे में।

भाई दूज 2026 कब है और क्या है शुभ मुहूर्त? हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 10 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे शुरू होगी और 11 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर भाई दूज का पर्व 11 नवंबर, बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन भाई को तिलक लगाने का शुभ समय दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक बताया गया है। वहीं, राहुकाल दोपहर 12 बजकर 5 मिनट से 1 बजकर 27 मिनट तक रहेगा। बहनें शुभ मुहूर्त में भाई का तिलक कर सकती हैं।

रोली, कुमकुम, चंदन और अक्षत जरूर रखें भाई दूज की पूजा थाली में सबसे पहले रोली या कुमकुम रखें। इसी से भाई के माथे पर तिलक लगाया जाता है। इसके साथ चंदन रखना भी अच्छा माना जाता है। तिलक के ऊपर लगाने के लिए साबुत चावल यानी अक्षत रखें। धार्मिक परंपरा में अक्षत को पूर्णता और शुभता का प्रतीक माना गया है। तिलक लगाते समय इन सामग्रियों का इस्तेमाल करके बहन अपने भाई के मंगलमय जीवन की कामना करती है। पूजा की थाली में इन चीजों को पहले से व्यवस्थित कर लें, ताकि तिलक के समय कोई परेशानी ना हो।

दीपक, कलावा और फूलों का है विशेष महत्व भाई की आरती उतारने के लिए पूजा की थाली में घी या तेल का दीपक जरूर रखें। इसके साथ भाई की कलाई पर बांधने के लिए कलावा या मौली भी रखें। पूजा में ताजे फूल या फूलों की माला शामिल करना शुभ माना जाता है। बहनें भगवान का स्मरण करके फूल अर्पित करती हैं और फिर भाई की आरती उतारती हैं। दीपक की लौ से आरती करते समय भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना की जाती है। इन सामग्रियों के बिना पूजा की थाली अधूरी रह सकती है।

नारियल, पान-सुपारी और गंगाजल भी रखें भाई दूज की पूजा थाली में नारियल, पान और सुपारी को भी शामिल करें। पारंपरिक पूजा में इनका विशेष स्थान है। नारियल को शुभता और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। वहीं, पान-सुपारी पूजा में संकल्प और सम्मान के प्रतीक के रूप में रखे जाते हैं। इसके अलावा गंगाजल भी थाली में रखें। इसका इस्तेमाल पूजा स्थल और पूजन सामग्री की शुद्धि के लिए किया जा सकता है। इन चीजों को पूजा शुरू होने से पहले एक जगह रख लें, जिससे बीच में सामग्री ढूंढने की जरूरत ना पड़े।

मिठाई और चांदी का सिक्का रखना ना भूलें भाई दूज की थाली में मिठाई जरूर रखें। तिलक और आरती के बाद भाई का मुंह मीठा कराने की परंपरा है। इसके साथ चांदी का सिक्का या बताशे भी रख सकते हैं। कई परिवारों में इन्हें शुभ मानकर पूजा में शामिल किया जाता है। बहन भाई को मिठाई खिलाकर उसके जीवन में मिठास और खुशहाली की कामना करती है। पूजा के बाद भाई भी अपनी बहन को उपहार देता है। इस तरह यह पर्व केवल धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम और अपनापन बढ़ाने का अवसर भी है।

भाई दूज पर भाई को तिलक लगाने की सही विधि भाई दूज के दिन भाई को साफ आसन या चौकी पर बैठाएं। पारंपरिक मान्यता के अनुसार, भाई का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखा जाता है। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें और भाई की कलाई पर कलावा बांधें। इसके बाद अनामिका उंगली से उसके माथे पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं और ऊपर से अक्षत चिपकाएं। फिर दीपक से भाई की आरती उतारें और मिठाई खिलाकर उसकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की प्रार्थना करें। पूजा पूरी होने पर भाई अपनी बहन को उपहार देकर उसके प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करता है।

11 नवंबर 2026 को भाई दूज का यह पावन पर्व पूरे विधि-विधान और श्रद्धा भाव से मनाएं। पूजा थाली में इन सभी 11 सामग्रियों को सजाकर शुभ मुहूर्त के भीतर अपने भाई का तिलक करें और उसकी दीर्घायु एवं तरक्की की कामना करें।