Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Bhai Dooj 2025 Kis din hai 22 ya 23 October Diwali bhai duj Tilak karne ka shubh muhurat and Vidhi
Bhai Dooj Date: 22 या 23 अक्टूबर भाई दूज कब है? जानें तिलक करने का उत्तम मुहूर्त व विधि

Bhai Dooj Date: 22 या 23 अक्टूबर भाई दूज कब है? जानें तिलक करने का उत्तम मुहूर्त व विधि

संक्षेप: Bhai Dooj Muhurat: पंचदिवसीय दिवाली पर्व के आखिरी दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। जानें इस साल भाई दूज किस दिन मनाया जाएगा और भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है।

Mon, 20 Oct 2025 01:17 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bhai Dooj Kis Din Hai 2025: हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया, भैया दूज, भाई द्वितीया या भाऊ बीज के नाम से भी जाना जाता है। यम द्वितीया का अर्थ है मृत्यु देवता यमराज की द्वितीया। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे, तो उनका आदर सत्कार करके तिलक किया था और भोजन कराया था। तभी से इस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका करके उनके लंबी आयु, सुख-समृद्धि व खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं और भोजन कराती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार या गिफ्ट देते हैं। जानें इस बार भाई दूज कब है और तिलक करने का शुभ मुहूर्त।

भाई दूज कब है 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर को रात 08 बजकर 16 मिनट पर प्रारंभ होगी और 23 अक्टूबर को रात 10 बजकर 46 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि में भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:यम द्वितीया पर भाई को क्यों बहन के घर भोजन करना चाहिए? पढ़ें पौराणिक कथा

भाई दूज तिलक करने का शुभ मुहूर्त: ज्योतिष शास्त्र में भाई दूज पर तिलक करने के लिए अपराह्न काल उत्तम माना गया है। भाई दूज के दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 13 मिनट से दोपहर 03 बजकर 28 मिनट है। तिलक करने के लिए शुभ अवधि 02 घंटे 15 मिनट की है।

भाई दूज पर बन रहे तिलक करने के ये शुभ चौघड़िया मुहूर्त:

शुभ - उत्तम: 06:27 ए एम से 07:51 ए एम

लाभ - उन्नति: 12:05 पी एम से 01:30 पी एम

अमृत - सर्वोत्तम: 01:30 पी एम से 02:54 पी एम

भाई दूज पर तिलक करने की विधि: भाई दूज पर तिलक करने के लिए भाई का मुख उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। बहन का मुख उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तिलक के लिए भाई को लकड़ी की चौकी पर बैठाएं। अब भाई को तिलक करें और हाथ में मौली या कलावा बांधें और आरती उतारें। भाई तिलक कराने के बाद बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:कल या परसों गोवर्धन पूजा कब मनाना उत्तम? जानें पंडित जी से सही तारीख व मुहूर्त
Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Bhai Dooj Bhai Dooj Shubh Muhurat
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने