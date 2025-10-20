Bhai Dooj Date: 22 या 23 अक्टूबर भाई दूज कब है? जानें तिलक करने का उत्तम मुहूर्त व विधि

संक्षेप: Bhai Dooj Muhurat: पंचदिवसीय दिवाली पर्व के आखिरी दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। जानें इस साल भाई दूज किस दिन मनाया जाएगा और भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है।

Bhai Dooj Kis Din Hai 2025: हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया, भैया दूज, भाई द्वितीया या भाऊ बीज के नाम से भी जाना जाता है। यम द्वितीया का अर्थ है मृत्यु देवता यमराज की द्वितीया। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे, तो उनका आदर सत्कार करके तिलक किया था और भोजन कराया था। तभी से इस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका करके उनके लंबी आयु, सुख-समृद्धि व खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं और भोजन कराती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार या गिफ्ट देते हैं। जानें इस बार भाई दूज कब है और तिलक करने का शुभ मुहूर्त।

भाई दूज कब है 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर को रात 08 बजकर 16 मिनट पर प्रारंभ होगी और 23 अक्टूबर को रात 10 बजकर 46 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि में भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा।

भाई दूज तिलक करने का शुभ मुहूर्त: ज्योतिष शास्त्र में भाई दूज पर तिलक करने के लिए अपराह्न काल उत्तम माना गया है। भाई दूज के दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 13 मिनट से दोपहर 03 बजकर 28 मिनट है। तिलक करने के लिए शुभ अवधि 02 घंटे 15 मिनट की है।

भाई दूज पर बन रहे तिलक करने के ये शुभ चौघड़िया मुहूर्त: शुभ - उत्तम: 06:27 ए एम से 07:51 ए एम

लाभ - उन्नति: 12:05 पी एम से 01:30 पी एम

अमृत - सर्वोत्तम: 01:30 पी एम से 02:54 पी एम

भाई दूज पर तिलक करने की विधि: भाई दूज पर तिलक करने के लिए भाई का मुख उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। बहन का मुख उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तिलक के लिए भाई को लकड़ी की चौकी पर बैठाएं। अब भाई को तिलक करें और हाथ में मौली या कलावा बांधें और आरती उतारें। भाई तिलक कराने के बाद बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लें।