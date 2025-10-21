Hindustan Hindi News
Bhai Dooj 2025 : 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा भाई दूज, जान लें शुभ मुहूर्त, मंत्र और पूजा विधि

Tue, 21 Oct 2025 11:56 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दीपावली के बाद भाई दूज का पावन पर्व बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है। भाई दूज भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और आपसी विश्वास का प्रतीक है। भाई दूज हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देकर उनका सम्मान और प्यार जताते हैं। यह पर्व परिवार में भाई-बहन के रिश्तों को मजबूत करने का अवसर है।

भाई दूज 2025 की तिथि और समय- इस साल भाई दूज 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार भाई दूज की तिथि 22 अक्टूबर 2025 को रात 08:16 बजे शुरू होकर 23 अक्टूबर 2025 को रात 10:46 बजे तक रहेगी। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक कर सकती हैं और विधिपूर्वक पूजा कर सकती हैं।

शुभ मुहूर्त

तिलक का समय: दोपहर 01:13 बजे से 03:28 बजे तक

अवधि: कुल 2 घंटे 15 मिनट

भाई को तिलक लगाने की विधि

भाई को पूर्व या उत्तर की ओर बैठाएं। यह दिशा शुभ मानी जाती है।

भाई के सिर पर साफ रुमाल या कपड़ा रखें।

रोली और अक्षत (चावल) से तिलक करें। यह भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा का प्रतीक है।

भाई के हाथ में कलावा (मौली) बांधें।

भाई को मिठाई खिलाएं और घी का दीपक जलाकर आरती करें।

अंत में बहन भाई के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें।

मंत्र- भाई दूज पर बहन अपने भाई की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और सुरक्षा के लिए तिलक करते समय मंत्र का जाप कर सकती है। इस अवसर पर सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है: “ॐ यमाय नमः”। इसके अलावा बहन उच्च स्वर में या मन ही मन कह सकती है: “ॐ स्वस्ति भद्राणि शुभानि, पूर्णं भवतु ते आयुष्मान्। दीर्घायु:।

