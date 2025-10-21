Bhai dooj: भाई दूज का तिलक किस दिन, जानें क्या है शुभ मुहूर्त
संक्षेप: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस साल भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस साल भाई दूज पर ग्रहों और नक्षत्रों का उत्तम योग बन रहा है। भाई दूज के दिन रवियोग और सर्वार्थसिद्धि योग रहेगा।
Bhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस साल भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। । पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर को रात 8:16 बजे से शुरू होकर 23 अक्टूबर को रात 10:46 बजे समाप्त होगी। इसलिए यह त्यौहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस साल भाई दूज पर ग्रहों और नक्षत्रों का उत्तम योग बन रहा है। भाई दूज के दिन रवियोग और सर्वार्थसिद्धि योग रहेगा। इन उत्तम योगों में बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करेंगी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भाई अपनी बहन के घर भोजन करतें हैं तो उम्र बढ़ती है। इसी दिन चित्रगुप्त पूजन का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भाई द्वारा बहन के घर आने की मान्यता है।
कब है तिलक का मुहूर्त
भाई दूज तिलक दिन में 9.12 से 1.26 बजे तक है। इस समय बहनें अपने भाई के तिलक कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप दोपहर का मुहूर्त देख रहे हैं तो दोपहर में3 बजे तक 5 बजे तक रहेगा। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाईयों को टीका लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। सुबह तिलक का 5:05 से 8:55 भाई दूज का शुभ मुहूर्त है। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा।
भाई दूज पर बन रहे तिलक करने के ये शुभ चौघड़िया मुहूर्त: शुभ - उत्तम: 06:27 ए एम से 07:51 ए एम लाभ - उन्नति: 12:05 पी एम से 01:30 पी एम अमृत - सर्वोत्तम: 01:30 पी एम से 02:54 पी एम