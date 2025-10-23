इस खास दिन आपका जीवन खुशियों…भाई दूज पर भेजें ये खूबसूरत संदेश, ऐसे कहें- हैप्पी भाई दूज

Hindustan Hindi News
Bhai Dooj 2025: Best Brother-Sister Wishes, SMS and Greetings
संक्षेप: भाई दूज का पावन पर्व भारतीय संस्कृति में भाई-बहन के प्यार, स्नेह और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। यह त्योहार दीपावली के दो दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और उसकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं।

Thu, 23 Oct 2025 07:30 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Bhai Dooj 2025: भाई दूज का पावन पर्व भारतीय संस्कृति में भाई-बहन के प्यार, स्नेह और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। यह त्योहार दीपावली के दो दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और उसकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं।इस साल भाई दूज 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन भाई भी अपनी बहनों को जीवनभर साथ निभाने और उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। भाई दूज केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उन भावनाओं का उत्सव है जो भाई-बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाती हैं। त्योहार के इस खास दिन पर बहन और भाई एक-दूसरे को शुभकामनाएं और प्यार भरे संदेश भेजते हैं। इससे रिश्तों में और भी मिठास आती है। अगर आप इस भाई दूज पर अपने भाई या बहन को कुछ खास और दिल छू लेने वाले शब्दों में शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो आप ये खूबसूरत संदेश भेज सकते हैं-

Bhai Dooj Wishes In Hindi :

भाई दूज के इस पावन दिन आपके जीवन में हमेशा खुशियों का उजाला बना रहे, आपके सारे दुख और परेशानियाँ दूर हों, और बहन का स्नेह तथा भाई का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहें।

इस भाई दूज पर आप अपने भाई-बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाएं, आपसी प्यार और विश्वास हमेशा बढ़े, और हर मुश्किल में एक-दूसरे का साथ बना रहे।

भाई दूज का यह त्योहार आपके घर में समृद्धि, खुशहाली और प्रेम का संदेश लेकर आए, आपके जीवन के हर दिन रोशनी और उमंग से भरे रहें।

इस भाई दूज पर बहन का स्नेह और भाई का प्यार आपके जीवन को खुशियों, स्वास्थ्य और सफलता से भर दे, और आपका हर सपना पूरा हो।

भाई दूज के इस खास दिन आपको हर प्रकार की मुसीबत से सुरक्षा मिले, जीवन में हमेशा सफलता और सम्मान प्राप्त हो, और परिवार में प्यार और समझदारी बनी रहे।

भाई दूज पर बहन की दुआएं और भाई का आशीर्वाद आपके जीवन को हमेशा सुख, समृद्धि और आनंद से भर दे, और आपके रिश्तों में मिठास और अपनापन बना रहे।

भाई दूज के इस अवसर पर आपके घर में हमेशा खुशियों की रौनक बनी रहे, भाई-बहन का प्रेम गहरा हो, और आपसी समझदारी और विश्वास हमेशा मजबूत रहे।

इस भाई दूज पर भाई और बहन का प्यार आपके जीवन में हर दिन खुशियों और उत्साह की नयी लहर लेकर आए, और आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे।

भाई दूज का त्योहार आपके जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य, सुख-शांति और प्रेम लेकर आए, और आपके घर में हमेशा प्रेम और अपनापन बना रहे।

इस भाई दूज पर भाई और बहन का रिश्ता और मजबूत हो, उनके बीच का प्यार और सम्मान बढ़े, और जीवन के हर पड़ाव पर एक-दूसरे का साथ बना रहे।

भाई दूज के इस पावन अवसर पर आपका जीवन हर प्रकार की खुशियों और सुख-संपन्नता से भरा रहे, और परिवार में हर सदस्य के बीच प्रेम और समझदारी हमेशा बनी रहे।

भाई दूज के इस दिन बहन का आशीर्वाद और भाई का प्यार आपके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए, और आपके घर में प्रेम और अपनापन बना रहे।

इस भाई दूज पर भाई-बहन का स्नेह आपके जीवन को हर प्रकार की कठिनाइयों से सुरक्षित रखे, और हर रिश्ते में प्यार और अपनापन हमेशा बना रहे।

भाई दूज के इस खास दिन आपका जीवन खुशियों, स्वास्थ्य, प्रेम और सफलता से भरा रहे, और आपके घर में हमेशा भाई-बहन का प्रेम और विश्वास बना रहे।

इस भाई दूज पर भाई-बहन का रिश्ता और मजबूत हो, उनके बीच का प्यार और सम्मान बढ़े, और जीवन के हर पड़ाव पर एक-दूसरे का साथ बना रहे।

भाई दूज के इस पावन दिन बहन का स्नेह और भाई का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा खुशियों और समृद्धि की बहार लेकर आए।

भाई दूज के इस अवसर पर आपका जीवन हर प्रकार की खुशियों और सफलता से भरा रहे, और आपके रिश्तों में हमेशा मिठास, अपनापन और समझदारी बनी रहे।

इस भाई दूज पर भाई और बहन का प्यार आपके जीवन में हर दिन नई खुशियों और उमंग की लहर लेकर आए, और परिवार में हमेशा प्रेम और सम्मान बना रहे।

भाई दूज का त्योहार आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भाई-बहन के रिश्तों में अटूट प्रेम लेकर आए।

इस भाई दूज पर बहन की दुआ और भाई का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, आपके जीवन को खुशियों और सफलता से भर दे, और परिवार में प्रेम, अपनापन और सम्मान हमेशा बना रहे।

