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हस्तरेखा शास्त्र: हाथ की ऐसी रेखा जिंदगी में लाती है डाउन फॉल? पहचानने में ना करें गलती, ये है उपाय

Apr 08, 2026 04:30 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हमारी जिंदगी में आने वाले उतार-चढ़ाव का संकेत हाथ की रेखाओं में ही मिल जाता है। आइए जानते हैं कि अगर किसी की जिंदगी में डाउनफॉल आने वाला है तो उसे कैसे पहचाना जाए?

हस्तरेखा शास्त्र: हाथ की ऐसी रेखा जिंदगी में लाती है डाउन फॉल? पहचानने में ना करें गलती, ये है उपाय

हस्तरेखा और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे हाथ की रेखाएं जिंदगी से जुड़े कई राज खोल देती हैं। ये रेखाएं ना सिर्फ हमारे भविष्य का संकेत देती हैं बल्कि हर एक उतार-चढ़ाव की भी जानकारी देते हैं। हर किसी के हाथ की रेखाएं अलग-अलग होती है और इसी के आधार पर हर चीज का आंकलन किया जाता है। वहीं एक रेखा ऐसा होती है जोकि इस बात का संकेत दे सकती है कि किसी की जिंदगी में डाउनफॉल यानी अचानक से कोई परेशानी या रुकावट कब आ जाएगी। हालांकि ये रेखा हर किसी के हाथ में नहीं होती है। वहीं अगर ये रेखा होती भी है तो उसके कुछ उपाय भी होते हैं। तो आज जानेंगे इसी के बारे में।

ये रेखा देती है डाउनफॉल का संकेत

हस्तरेखा शास्त्र की दुनिया में भाग्य और सूर्य रेखा को काफी महत्व दिया जाता है। अगर भाग्य रेखा बीच में टूटी हुई नजर आए या फिर बार-बार कटी हुई नजर आए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जिंदगी में कई तरह की दिक्कतें आती हैं और हर काम में लगभग रुकावट की ही स्थिति बनती है। कई स्थिति में तो लोगों को धन हानि भी होती है और इस वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। वहीं अगर भाग्य रेखा के ऊपर क्रॉस का निशान हो तो भी इसे डाउनफॉल आने के संकेत के रूप में ही देखा जाता है।

सूर्य रेखा भी देता है संकेत

भाग्य रेखा वाला नियम सूर्य रेखा पर भी लागू होता है। अगर ये कहीं से ङी टूटी हुई या फिर इस पर जाल जैसा कोई निशान हो ऐसे लोगों को उनकी मेहनत का पूरा-पूरा फल नहीं मिल पाता है। आम तौर पर ऐसा कई लोगों के साथ होता है और ऐसे में जिंदगी में निराशा घर करने लग जाती है।

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जरूरी बात का रखें ध्यान

भाग्य रेखा हमारे कलाई के पास से शुरू होकर बीच की उंगली यानी मध्यमा की तरफ जाती है। अगर ये रेखा साफ और सीधी होती है तो इसे अच्छा माना जाता है और ऐसा ही कुछ सूर्य रेखा के साथ भी है। अगर कोई रेखा टूटी हुई है तो सावधान रहना चाहिए। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके हाथ की ये रेखाएं सही नहीं हैं तो इन्हें देखकर आपको घबराना नहीं चाहिए। कई बार व्यक्ति की मेहनत भी बहुत फर्क डालती है। ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं है। वहीं इन चीजों के लिए कुछ उपाय भी हैं, जिनसे लाभ मिल सकता है।

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ये हैं कुछ आसान से उपाय

1. रोज सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढे़गा और परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी।

2. अगर आप शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को काले तिल या काली दाल का दान करेंगे तो आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। हालांकि दान के वक्त मन में ये ना रखें कि इसके बदले आपका अच्छा होगा। हमेशा सच्चे भाव से दान करें।

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3. सबसे अहम बात ये है कि आपको किसी भी तरह के नेगेटिव सोच से बचना है।

4. वहीं मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करने से भी आपको काफी लाभ मिलेगा। मन में ये भाव रखे रहें कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए हस्तरेखा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


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