Shiv ji ki Kahani: भगवान शिव 7 तरह से करते हैं तांडव, पढ़ें रौद्र और आनंद रूप तांडव से जुड़ी कहानी
Lord shiva tandav kahani: सावन का महीना चल रहा है। यह शुभ और पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित है। आज हम बता रहे हैं शिव तांडव के बारे में। जानें भगवान शिव क्यों करते हैं तांडव, कितने प्रकार के होते हैं और कथा।
know why lord shiva did Tandav nritya: ‘तांडव’ शब्द भगवान शिव से जुड़ा है। यह भगवान शंकर द्वारा किया जाने वाला एक दिव्य और अलौकिक नृत्य है। भगवान शिव के तांडव नृत्य के 7 प्रमुख प्रकार है, जो सृष्टि के आनंद, सृजन और विनाश से जुड़े हैं। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव को अत्यधिक गुस्सा आता है या खुशी होती है, तब वह तांडव करते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव इतने क्रोधित हो उठे थे कि लगने लगा था कि सृष्टि का अंत हो जाएगा। आज हम आपको बता रहे हैं भगवान शिव के रौद्र (रुद्र) और आनंद तांडव से जुड़ी कथा।
रौद्र तांडव: माता सती का देह त्याग और भगवान शिव का क्रोध
भगवान शिव के रौद्र तांडव से जुड़ी कथा महादेव के अत्यंत भयानक, विनाशकारी और क्रोधित रूप को दर्शाती है। शिव पुराण के अनुसार, रौद्र तांडव भगवान शिव ने उस समय किया था, जब माता सती बिना बुलावे के अपने पिता राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में शामिल होने के लिए मायके चली गई थीं। वहां उनके पिता से उनका और भगवान शिव का अपमान किया था। जिसे माता सती सहन नहीं कर सकीं और उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया था।
भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वह गहरे शोक और प्रचंड क्रोध से भर गए। शिव जी ने अपनी एक जटा उखाड़ कर पर्वत पर पटकी जिससे महाबलशाली वीरभद्र का जन्म हुआ था। भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और क्रोधित होकर तांडव (रुद्र तांडव) करने लगे।
भगवान शिव के रौद्र तांडव का प्रभाव:
भगवान शिव के इस तांड़व से पूरी सृष्टि कांपने लगी। भगवान शिव के पैरों की एक थाप से पृथ्वी पर भूंकप आने लगे, समुद्र उबलने लगा और पर्वत टूटने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा कि सृष्टि का अभी अंत हो जाएगा। तब तभी देवी-देवताओं ने भगवान विष्णु ने निवेदन किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया जो आगे चलकर शक्तिपीठ बने। जब माता सती का देह भगवान शिव से अलग हुआ, तब जाकर महादेव का गुस्सा शांत हुआ और तांडव रुका।
आनंद तांडव से जुड़ी कहानी:
भगवान शिव का आनंद तांडव उनके 'नटराज' रूप के दर्शन देता है। यह अज्ञानता का नाश और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार कुछ ऋषियों को अपनी विद्या और तपस्या का बहुत अहंकार हो गया था। उन्हें लगने लगा था कि वह ईश्वर से भी बढ़कर हैं। भगवान शिव ऋषियों का घमंड तोड़ने के लिए एक भिक्षुक का रूप धारण करके वहां पहुंचे। जब ऋषियों ने देखा कि उनकी स्त्रियां और शिष्य भगवान शिव के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो वे क्रोधित हो उठें। ऋषियों ने अपनी मंत्र शक्ति से भोलेनाथ पर कई प्रहार किए।
ऋषियों ने एक विषैला सांप भेजा , जिसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया। ऋषियों ने एक विशाल बाघ भेजा जिसकी छाल उतारकर शिव जी ने बाघंबर (वस्त्र) बना लिया। अंत में ऋषियों ने अपनी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर एक बौने दत्य को उत्पन्न किया। जो अहंकार और अज्ञानता का प्रतीक था।
भगवान शिव का आनंद तांडव:
भगवान शिव ने बौने दानव को अपने दाहिने पैर के नीचे दबा लिया और उसकी पीठ पर खड़े होकर आनंद तांडव शुरू किया। भगवान शिव का एक पैर अहंकार को कुचल रहा था, जबकि दूसरा पैर हवा में उठा था, जिसे मोक्ष और मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में अग्नि थी। भगवान शिव का यह रूप देखकर ऋषियों का अहंकार टूट गया और वह भगवान शिव के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे थे।
शिव तांडव के मुख्य प्रकार:
आनंद तांडव: खुशी, प्रसन्नता और उल्लास का प्रतीक।
रौद्र (रुद्र) तांडव: क्रोध और उग्र रूप का प्रतीक।
त्रिपुर तांडव: राक्षस त्रिपुरासुर के वध के समय किया गया नृत्य।
संध्या तांडव: प्रदोष काल या शाम के समय किया जाने वाला नृत्य।
उमा तांडव: माता पार्वती के प्रति प्रेम, स्नेह और समर्पण दिखाने वाला नृत्य।
संहार तांडव: प्रलय या विनाश के समय किया गया नृत्य।
ऊर्ध्व तांडव: अत्यंत तीव्र और योग मुद्रा से जुड़ा नृत्य।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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वास्तु शास्त्र
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