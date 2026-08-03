Shiv ji ki Kahani: भगवान शिव 7 तरह से करते हैं तांडव, पढ़ें रौद्र और आनंद रूप तांडव से जुड़ी कहानी

Lord shiva tandav kahani: सावन का महीना चल रहा है। यह शुभ और पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित है। आज हम बता रहे हैं शिव तांडव के बारे में। जानें भगवान शिव क्यों करते हैं तांडव, कितने प्रकार के होते हैं और कथा।

know why lord shiva did Tandav nritya: ‘तांडव’ शब्द भगवान शिव से जुड़ा है। यह भगवान शंकर द्वारा किया जाने वाला एक दिव्य और अलौकिक नृत्य है। भगवान शिव के तांडव नृत्य के 7 प्रमुख प्रकार है, जो सृष्टि के आनंद, सृजन और विनाश से जुड़े हैं। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव को अत्यधिक गुस्सा आता है या खुशी होती है, तब वह तांडव करते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव इतने क्रोधित हो उठे थे कि लगने लगा था कि सृष्टि का अंत हो जाएगा। आज हम आपको बता रहे हैं भगवान शिव के रौद्र (रुद्र) और आनंद तांडव से जुड़ी कथा।

रौद्र तांडव: माता सती का देह त्याग और भगवान शिव का क्रोध भगवान शिव के रौद्र तांडव से जुड़ी कथा महादेव के अत्यंत भयानक, विनाशकारी और क्रोधित रूप को दर्शाती है। शिव पुराण के अनुसार, रौद्र तांडव भगवान शिव ने उस समय किया था, जब माता सती बिना बुलावे के अपने पिता राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में शामिल होने के लिए मायके चली गई थीं। वहां उनके पिता से उनका और भगवान शिव का अपमान किया था। जिसे माता सती सहन नहीं कर सकीं और उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया था।

भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वह गहरे शोक और प्रचंड क्रोध से भर गए। शिव जी ने अपनी एक जटा उखाड़ कर पर्वत पर पटकी जिससे महाबलशाली वीरभद्र का जन्म हुआ था। भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और क्रोधित होकर तांडव (रुद्र तांडव) करने लगे।

भगवान शिव के रौद्र तांडव का प्रभाव: भगवान शिव के इस तांड़व से पूरी सृष्टि कांपने लगी। भगवान शिव के पैरों की एक थाप से पृथ्वी पर भूंकप आने लगे, समुद्र उबलने लगा और पर्वत टूटने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा कि सृष्टि का अभी अंत हो जाएगा। तब तभी देवी-देवताओं ने भगवान विष्णु ने निवेदन किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया जो आगे चलकर शक्तिपीठ बने। जब माता सती का देह भगवान शिव से अलग हुआ, तब जाकर महादेव का गुस्सा शांत हुआ और तांडव रुका।

आनंद तांडव से जुड़ी कहानी: भगवान शिव का आनंद तांडव उनके 'नटराज' रूप के दर्शन देता है। यह अज्ञानता का नाश और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार कुछ ऋषियों को अपनी विद्या और तपस्या का बहुत अहंकार हो गया था। उन्हें लगने लगा था कि वह ईश्वर से भी बढ़कर हैं। भगवान शिव ऋषियों का घमंड तोड़ने के लिए एक भिक्षुक का रूप धारण करके वहां पहुंचे। जब ऋषियों ने देखा कि उनकी स्त्रियां और शिष्य भगवान शिव के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो वे क्रोधित हो उठें। ऋषियों ने अपनी मंत्र शक्ति से भोलेनाथ पर कई प्रहार किए।

ऋषियों ने एक विषैला सांप भेजा , जिसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया। ऋषियों ने एक विशाल बाघ भेजा जिसकी छाल उतारकर शिव जी ने बाघंबर (वस्त्र) बना लिया। अंत में ऋषियों ने अपनी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर एक बौने दत्य को उत्पन्न किया। जो अहंकार और अज्ञानता का प्रतीक था।

भगवान शिव का आनंद तांडव: भगवान शिव ने बौने दानव को अपने दाहिने पैर के नीचे दबा लिया और उसकी पीठ पर खड़े होकर आनंद तांडव शुरू किया। भगवान शिव का एक पैर अहंकार को कुचल रहा था, जबकि दूसरा पैर हवा में उठा था, जिसे मोक्ष और मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में अग्नि थी। भगवान शिव का यह रूप देखकर ऋषियों का अहंकार टूट गया और वह भगवान शिव के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे थे।

शिव तांडव के मुख्य प्रकार: आनंद तांडव: खुशी, प्रसन्नता और उल्लास का प्रतीक।

रौद्र (रुद्र) तांडव: क्रोध और उग्र रूप का प्रतीक।

त्रिपुर तांडव: राक्षस त्रिपुरासुर के वध के समय किया गया नृत्य।

संध्या तांडव: प्रदोष काल या शाम के समय किया जाने वाला नृत्य।

उमा तांडव: माता पार्वती के प्रति प्रेम, स्नेह और समर्पण दिखाने वाला नृत्य।

संहार तांडव: प्रलय या विनाश के समय किया गया नृत्य।

ऊर्ध्व तांडव: अत्यंत तीव्र और योग मुद्रा से जुड़ा नृत्य।