जब भगवान राम के लिए महर्षि सिंगारु ने किया था पुण्य का त्याग, पढ़ें पौराणिक कथा
हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, तिल दान में लेने वाले व्यक्ति को दान के परिणामों को भी झेलना पड़ता है, इसलिए उस समय कोई भी व्यक्ति तिल को दान के रूप में लेने को तैयार नहीं था।
लंकाधीश, असुरपति रावण को मारने के बाद भगवान राम लंका से अयोध्या वापिस लौटकर आए। महर्षि वसिष्ठ ने राम को सुझाव दिया कि वे किसी व्यक्ति को तिल का दान दें, क्योंकि उन्होंने रावण के साथ युद्ध में सैकडों व्यक्तियों को मारा था। तिल दान में लेने वाले व्यक्ति को चूंकि दान के परिणामों को झेलना पड़ेगा, इसलिए कोई भी व्यक्ति तिल को दान के रूप में लेने को तैयार नहीं था। महर्षि वसिष्ठ ने राम से तिल के साथ सोने को भी दान में देने के लिए कहा।
सिंगारु नाम के एक निर्धन महर्षि
ऐसी भेंट लेने के लिए राज्य में घोषणा की गई। सिंगारु नाम के एक निर्धन महर्षि अयोध्या में रहते थे। सिंगारु की पत्नी ने घोषणा को सुनकर अपने पति से भेंट स्वीकारने का सुझाव दिया और कहा- ‘हम बहुत गरीब हैं। उस भेंट को लेने पर जो परिणाम मिलते हैं, वे आपके आध्यात्मिक बल के सामने टिक नहीं पाएंगे।’ महर्षि सिंगारु ने अपनी पत्नी से कहा- ‘तिल का दान लेने से मेरी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण पड़ जाएगी और राम के सारे पाप मुझ पर आ जाएंगे। सोना लेने से मेरे द्वारा संचित सभी पुण्य भी दूर हो जाएंगे।’
महर्षि की पत्नी का सुझाव
महर्षि की पत्नी ने कहा- ‘दान लेते समय आप राम के चेहरे की ओर देखना। इससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे।’ सिंगारु ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने दान लेने राजमंदिर की ओर कदम बढ़ाया। मार्ग में महर्षि सोचने लगे, ‘अगर मैं राम के चेहरे को नहीं देखूंगा, तो मेरे पाप नहीं धुलेंगे और अगर मैं राम के चेहरे को देखूंगा, तो राम अपने पापों से कैसे मुक्त होंगे? राम को निश्चित रूप से अपने पापों से मुक्त होना ही चाहिए। यह विचार कर महर्षि सिंगारु ने महर्षि वसिष्ठ से कहा कि वे भेंट देतेे समय राम और उनकेे बीच परदा रखें।’
महर्षि तिल तथा स्वर्ण के साथ घर वापिस लौटकर आए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने राम के चेहरे को नहीं देखा, इसलिए मेरी आध्यात्मिक शक्ति और तप से अर्जित पुण्य नष्ट हो गए हैं। महर्षि की पत्नी नेे कहा- ‘हे पतिदेव! आप चिंता मत करो! जिस दिन को राम का पट्टाभिषेक होगा, उस दिन राम रथारूढ़ होकर नगर में शोभा यात्रा के लिए निकलेंगे। जब वह रथ हमारे कुटीर के पास आएगा, तब आप उनके निकट जाकर दर्शन लेना। उनके चेहरे को देखते ही आपके सारे पाप धुल जाएंगे।’
पट्टाभिषेक के दिन राम रथ पर सवार होकर महर्षि सिंगारु की कुटिया के समीप पहुंचे। महर्षि ने राम को साष्टांग प्रणाम किया। राम ने रथ से उतरकर महर्षि से कहा-‘महर्षि! आप जिस आध्यात्मिक शक्ति को खो बैठे हैं, वे अब आपको पुन: प्राप्त हो गई हैं।’
-डॉ. एम. आर. राजेश्वरी
(साभार : हिंदू पुराणों की नीति कथाएं, तिरुमल तिरुपति देवस्थानम, तिरुपति)
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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