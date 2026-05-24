Bhagwad Gita: जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं ये लोग, हर मुश्किल से निकल आते हैं बाहर
Bhagwad Gita: गीता का ज्ञान बताता है कि सच्ची जीत बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि अंदर की मजबूती में छिपी है। जीवन की हर चुनौती को अवसर मानकर आगे बढ़ने वाले लोग ही अंत में विजयी होते हैं।
भगवद गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। इसमें भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा योद्धा वह नहीं, जो कभी हारता नहीं, बल्कि वह है जो हार मानने से इनकार कर देता है। गीता उन लोगों की खासियत बताती है, जो हर मुश्किल में भी मजबूती से खड़े रहते हैं। ये लोग परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से जीत हासिल करते हैं।
कर्मयोगी व्यक्ति कभी हार नहीं मानता
गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं -
'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥'
(भगवद गीता - अध्याय 2, श्लोक 47)
अर्थात् तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। कर्मयोगी व्यक्ति सिर्फ अपना कर्तव्य करता रहता है। उसे नतीजे की चिंता नहीं होती। असफलता आने पर वह टूटता नहीं, बल्कि और ज्यादा मेहनत करता है। वह जानता है कि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसे लोग जीवन की हर चुनौती को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं।
स्थितप्रज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है
'समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते॥
(भगवद गीता - अध्याय 4, श्लोक 22)
सफलता और असफलता दोनों में समान रहने वाला व्यक्ति ही स्थितप्रज्ञ कहलाता है। गीता के अनुसार, जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कभी जीत मिलती है, तो कभी हार। लेकिन जो व्यक्ति दोनों में शांत रहता है, वह कभी हार नहीं मानता। वह ना सफलता में अहंकारी होता है और ना असफलता में टूटता है। उसकी मजबूती उसके संतुलित मन से आती है।
साहसी और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले लोग
भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं -
'क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप॥'
(भगवद गीता - अध्याय 2, श्लोक 3)
अर्थात् कमजोरी को मत अपनाओ। साहसी व्यक्ति कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारता है। वह जानता है कि हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। विदुर नीति और गीता दोनों ही सिखाते हैं कि जो व्यक्ति डर को जीत लेता है, वही जीवन की असली जंग जीतता है।
हार ना मानने की शिक्षा
गीता हमें बताती है कि हार सिर्फ वही मानता है, जो प्रयास छोड़ देता है। जो व्यक्ति लगातार मेहनत करता रहता है और परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है, वह कभी हार नहीं मानता है। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में भी हार ना मानने की प्रेरणा दी थी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी यह संदेश बहुत प्रासंगिक है। छोटी-छोटी असफलताओं से निराश होने की बजाय हमें गीता की इस शिक्षा को अपनाना चाहिए।
इन गुणों को अपनाकर बनें मजबूत
गीता की इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए रोजाना कुछ पल शांत बैठकर आत्म-चिंतन करें। हर काम में पूर्ण समर्पण के साथ जुटें, लेकिन फल की चिंता छोड़ दें। असफलता आए, तो उसे सीख मानें और आगे बढ़ें। संतुलित रहने की कोशिश करें - ना ज्यादा खुश हों, ना ज्यादा उदास। इन गुणों को अपनाने से ना सिर्फ चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है, बल्कि जीवन में स्थायी शांति और सफलता भी मिलती है।
भगवद गीता हमें सिखाती है कि सच्ची जीत हार न मानने में है। जो व्यक्ति कर्मयोगी, स्थितप्रज्ञ और साहसी बन जाता है, वह जीवन की हर मुश्किल से निकल आता है। यदि हम गीता के इन संदेशों को अपने जीवन में उतार लें, तो ना सिर्फ चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाएंगे, बल्कि सच्ची खुशी और सफलता भी प्राप्त कर लेंगे।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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