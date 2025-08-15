जो श्रीमद्भागवत पुराण को पढ़ते और सुनते है,उनके वश में हो जाते हैं श्रीहरि, जानें क्या है इसका महत्व

Bhagavata Purana: श्रीमद्धागवतपुराण में भागवत कथा के श्रवण से मनुष्यों को पुण्यों की प्राप्ति होती है। कई दु:ख दूर हो जाते हैं। भागवत पुराण, जिसे श्रीमद्भागवत के नाम से भी जाना जाता है, में भगवान विष्णु के अवतारों की महिमा का वर्णन है।

श्रीमद्भागवत पुराण में भागवत कथा के श्रवण से मनुष्यों को पुण्यों की प्राप्ति होती है। कई दु:ख दूर हो जाते हैं। भागवत पुराण, जिसे श्रीमद्भागवत के नाम से भी जाना जाता है, में भगवान विष्णु के अवतारों की महिमा का वर्णन है। चतुर्मास में खास तौर पर भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा गया है कि जो इसका पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षरपर कपिला गौ के दानका फल मिलता है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि जो इसका पाठ अपने घर में करता है, भगवान उसके यहां निवास करते हैं। जो प्रतिदिन श्रीमद्धागवतके आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करता अथवा सुनता है, उसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। जो रोजाना भागवत के श्लोक का पाठ करता है, उसे अठारह पुराणों के पाठ करनेका फल मिलता है।

जिसके घर मे भागवतका एक या आधा श्लोक भी लिखकर रखा हुआ है, उसके यहां श्री हरि स्वयं निवास करते हैं। जो श्रीमद्धागवत का दर्शन करके उठकर खड़ा हो जाता ओर बारंबार प्रणाम के द्वारा उसका सम्मान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है । जो श्रीमद्धागवतको सुनते है, भगवान श्रीहरि उनके वश में हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जेसे साध्वी स्त्री अपने श्रेष्ठ पति को वशे कर लेती है।इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि धर्मबुद्धि पुरुषको पापं के नाश ओर मोक्षकी प्राप्ति के लिए हमेशा भागवतशास्त्र सुनना चाहिए । श्रीमद्भागवत परम पवित्र, आयु, आरोग्य तथा पुष्टिको देनेवाला है । इसके पढ़ने ओर सुननेसे मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है।