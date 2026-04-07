Motivational Quotes: कामयाबी में आपके रोड़ा बन सकती हैं ये गलतियां, जिंदगी में होना है सफल तो याद रखें गीता के ये 5 श्लो
Motivational Quotes: कामयाबी की राह में ये 5 गलतियां सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती हैं। भगवद्गीता के ये 5 श्लोक पढ़ें और जानें कि सफलता पाने के लिए फल की चिंता छोड़कर कर्म कैसे करें, क्रोध पर नियंत्रण कैसे रखें और श्रद्धा से ज्ञान कैसे प्राप्त करें।
सफलता की राह पर चलते समय कई बार छोटी-छोटी गलतियां हमें पीछे खींच लेती हैं। भगवद्गीता इन गलतियों को बहुत स्पष्ट रूप से पहचानती है और हमें सही मार्ग दिखाती है। गीता के ये पाँच श्लोक जीवन की उन कमजोरियों को उजागर करते हैं जो कामयाबी में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती हैं। इन्हें समझकर और अपनाकर हम अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो
श्लोक:
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ (द्वितीय अध्याय, श्लोक 47)
यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। फल की इच्छा रखकर काम करने वाले व्यक्ति कर्म में आसक्त हो जाते हैं और असफलता पर टूट जाते हैं।
सफलता का मंत्र: कामयाबी चाहते हो तो फल की चिंता छोड़ दो। पूरी निष्ठा से कर्म करो। फल की लालसा ही तनाव, जलन और हताशा पैदा करती है।
विषयों का चिंतन इच्छा जन्म देता है
श्लोक:
ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते।
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते॥ (द्वितीय अध्याय, श्लोक 62)
जो व्यक्ति बार-बार विषयों (भोग, धन, प्रतिष्ठा) का चिंतन करता है, उसका उनमें आसक्त हो जाता है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है और कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है।
सफलता का मंत्र: सफल लोग विषयों का चिंतन कम करते हैं। वे लक्ष्य पर फोकस रखते हैं। अनावश्यक इच्छाएं और सोशल मीडिया की तुलना ही क्रोध और असंतोष का कारण बनती है।
क्रोध पूरे अस्तित्व का नाश कर देता है
श्लोक:
क्रोधाद्भवति संमोह: संमोहात्स्मृतिविभ्रम:।
स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥ (द्वितीय अध्याय, श्लोक 63)
क्रोध से मोह (भ्रम) होता है, मोह से स्मृति (याददाश्त) भ्रमित होती है, स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य स्वयं अपना नाश कर बैठता है।
सफलता का मंत्र: क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर करियर, रिश्ते और स्वास्थ्य तीनों को नुकसान पहुंचाता है। सफल लोग क्रोध को नियंत्रित रखते हैं।
4. श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है, लोग उसी का अनुसरण करते हैं
श्लोक:
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन:।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ (तृतीय अध्याय, श्लोक 21)
श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो प्रमाण (उदाहरण) प्रस्तुत करता है, संसार उसी के अनुसार चलता है।
सफलता का मंत्र: लीडरशिप में सबसे बड़ी शक्ति उदाहरण है। अगर आप दूसरों से अनुशासन, ईमानदारी और मेहनत चाहते हैं, तो पहले खुद वैसा बनें।
श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करो
श्लोक:
श्रद्धावान्ल्लभते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय:।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ (चतुर्थ अध्याय, श्लोक 39)
श्रद्धावान, तत्पर और इन्द्रियों को संयम में रखने वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त कर वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है।
सफलता का मंत्र: बिना श्रद्धा और संयम के ज्ञान अधूरा रहता है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ लगन से काम करता है, उसे ना सिर्फ सफलता मिलती है, बल्कि अंदर से शांति भी मिलती है।
इन श्लोकों को जीवन में अपनाने का तरीका
इन 5 श्लोकों को सिर्फ पढ़ने भर से काम नहीं चलेगा। इन्हें रोजाना याद रखें और अपनी दिनचर्या में शामिल करें। फल की चिंता छोड़ें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, इंद्रियों को संयम में रखें, श्रेष्ठ आचरण करें और श्रद्धा के साथ मेहनत करें। गीता के ये श्लोक हमें बताते हैं कि सफलता कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शुद्धता, धैर्य और कर्म की गुणवत्ता का परिणाम है।
जब आप इन श्लोकों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तो कामयाबी अपने आप आपके कदम चूमेगी।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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