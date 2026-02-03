Hindustan Hindi News
ज्ञान और कर्म में क्या अंतर है, श्री कृष्ण ने गीता में बताया कौन बड़ा है?

श्रीकृष्ण भगवद्गीता में स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों मार्ग परम श्रेयस्कर हैं, पर कलियुग में कर्मयोग अधिक सरल, सहज और श्रेष्ठ है। ज्ञान और कर्म में मूल अंतर यह है कि ज्ञान विवेक और वैराग्य पर आधारित है, जबकि कर्म समर्पण और निष्काम भाव पर।

भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जीवन के दो प्रमुख मार्ग बताए - ज्ञानयोग और कर्मयोग। दोनों ही मोक्ष और आत्मसाक्षात्कार की ओर ले जाते हैं, लेकिन इनका स्वरूप और साधना अलग है। छठे अध्याय (ध्यानयोग) में श्रीकृष्ण स्पष्ट करते हैं कि दोनों मार्ग परम श्रेयस्कर हैं, पर कलियुग में कर्मयोग अधिक सरल, सहज और श्रेष्ठ है। ज्ञान और कर्म में मूल अंतर यह है कि ज्ञान विवेक और वैराग्य पर आधारित है, जबकि कर्म समर्पण और निष्काम भाव पर। श्रीकृष्ण ने कर्मयोग को इसलिए श्रेष्ठ बताया, क्योंकि कर्म छोड़ना असंभव है और मनुष्य हर पल कर्म करता ही है। जब वही कर्म ईश्वर को अर्पित हो जाए, तो वह योग बन जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं।

ज्ञानयोग और कर्मयोग में मूल अंतर

ज्ञानयोग में व्यक्ति विवेक से आत्मा और परमात्मा का भेद समझता है। वह संसार को माया मानकर वैराग्य अपनाता है और कर्मों से ऊपर उठने की कोशिश करता है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि केवल ज्ञानी कहलाने के लिए कर्म छोड़ देना वास्तविक ज्ञान नहीं है। ज्ञानयोगी को भी अंततः कर्म करना पड़ता है, पर उसका भाव अलग होता है। दूसरी ओर कर्मयोग में व्यक्ति निष्काम भाव से कर्तव्य करता है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म ईश्वर को अर्पित करता है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि कर्म छोड़े बिना ना योग सिद्ध होता है और ना ज्ञान पूर्ण होता है। ज्ञान में बुद्धि मुख्य है, कर्म में समर्पण।

श्रीकृष्ण ने कर्मयोग को क्यों श्रेष्ठ बताया

छठे अध्याय में श्रीकृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि निष्काम कर्मयोग ज्ञानयोग से अधिक सरल और श्रेष्ठ है। ज्ञानयोग में पूर्ण वैराग्य और विवेक की आवश्यकता होती है, जो कलियुग में कठिन है। कर्मयोग में व्यक्ति सामान्य जीवन जीते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। श्रीकृष्ण कहते हैं, 'योगी और संन्यासी दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन निष्काम कर्मयोगी मुझको अधिक प्रिय है।' कर्मयोग में व्यक्ति हर कार्य को यज्ञ मानकर करता है, जिससे आसक्ति नहीं होती। ज्ञानयोगी को भी अंततः कर्म करना पड़ता है, पर कर्मयोगी सीधे ईश्वर को समर्पित हो जाता है। इसलिए श्रीकृष्ण ने कर्मयोग को कलियुग के लिए सर्वोत्तम बताया।

कर्तव्य सर्वोपरि, युद्ध भी धर्म है

श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। जीत मिले तो यश, मृत्यु मिले तो स्वर्ग। कर्तव्य छोड़ना अधर्म है। 'जो व्यक्ति अग्निहोत्र छोड़ दे, वह संन्यासी नहीं है। जो कर्म छोड़कर आंखें मूंद ले, वह योगी नहीं है।' कर्तव्य का पालन ही सच्चा धर्म है। गुरु और महापुरुष प्रेरक होते हैं, पर निर्णय और कर्म मनुष्य को स्वयं करना होता है। श्रीकृष्ण ने कर्मयोग को इसलिए श्रेष्ठ बताया क्योंकि हर मनुष्य कर्म करता ही है, जब वही कर्म ईश्वर के लिए किया जाए, तो वह योग बन जाता है।

निष्काम कर्मयोग ज्ञान से भी श्रेष्ठ

श्रीकृष्ण कहते हैं कि ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों परम हैं, पर निष्काम कर्मयोग अधिक सरल है। ज्ञानयोग में विवेक मुख्य है, कर्मयोग में समर्पण। कर्म दोनों में है, पर दृष्टि अलग है। ज्ञानयोगी को भी अंततः कर्म करना पड़ता है, पर कर्मयोगी सीधे फल की आसक्ति छोड़कर ईश्वर को अर्पित करता है। सच्चा संन्यासी और योगी वही है, जो फल की आसक्ति छोड़कर कर्तव्य करता है। कलियुग में कर्मयोग अधिक व्यावहारिक है, क्योंकि कर्म छोड़ना असंभव है।

महाभारत के इस संवाद में श्रीकृष्ण ने स्पष्ट किया कि ज्ञान और कर्म में कोई विरोध नहीं है। दोनों का मूल एक है - कर्तव्य का पालन। निष्काम कर्मयोग कलियुग के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि यह जीवन में संतुलन बनाए रखता है और ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग दिखाता है।

