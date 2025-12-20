Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़bhagavad gita 5 teachings for mental peace and relieve stress instantly
मन की बेचैनी शांत करते हैं गीता के ये 5 उपदेश, तनाव से मिलती है तुरंत मुक्ति

संक्षेप:

श्रीमद्भागवत गीता जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसमें भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आज भी हर इंसान के लिए प्रासंगिक हैं। आज के भागदौड़ भरे जीवन में मन की बेचैनी, तनाव और चिंता आम समस्या बन गई है।

Dec 20, 2025 04:07 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
श्रीमद्भागवत गीता जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसमें भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आज भी हर इंसान के लिए प्रासंगिक हैं। आज के भागदौड़ भरे जीवन में मन की बेचैनी, तनाव और चिंता आम समस्या बन गई है। गीता के ये 5 उपदेश मन को शांत करने और तनाव से मुक्ति दिलाने में अद्भुत कार्य करते हैं। इनका नियमित चिंतन करने से मन स्थिर होता है और जीवन में सुख-शांति आती है। आइए जानते हैं ये अमृत उपदेश।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन

गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, फल की चिंता कभी मत करो। यह उपदेश मन की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण - फल की चिंता दूर करता है। हम मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम की चिंता में डूब जाते हैं। इससे तनाव बढ़ता है। गीता के अनुसार, अपना कर्म ईमानदारी से करें, फल भगवान पर छोड़ दें। इस उपदेश का पालन करने से मन शांत रहता है और असफलता का डर दूर होता है। तुरंत राहत मिलती है क्योंकि हम सिर्फ वर्तमान पर फोकस करते हैं।

योगस्थः कुरु कर्माणि

दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया है कि योग में स्थित होकर कर्म करें, सफलता-असफलता में समान रहें। योग यहां मन की समता है। तनाव तब आता है, जब हम सफलता में खुश और असफलता में दुखी होते हैं। गीता सिखाती है कि मन को संतुलित रखें। इस उपदेश से हम हर स्थिति में शांत रहते हैं। रोजाना इसका चिंतन करने से मन की बेचैनी कम होती है और जीवन की उतार-चढ़ाव से घबराहट नहीं होती है। यह तनाव से तुरंत मुक्ति दिलाता है।

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज

18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को त्यागकर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह सबसे बड़ा आश्वासन है। मन की बेचैनी पाप, अपराधबोध या चिंता से आती है। भगवान कहते हैं कि पूरी तरह मेरी शरण में आओ, सब छोड़ दो। इस उपदेश से मन में विश्वास जागता है और तनाव दूर होता है। रोजाना भगवान का स्मरण करने से मन शांत रहता है और हर समस्या का समाधान मिलता है।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत

चौथे अध्याय के 7-8 श्लोक में कहा गया है कि जब-जब धर्म की हानि होती है, मैं अवतार लेता हूं। यह उपदेश बताता है कि बुराई और तनाव के समय भगवान हमारी रक्षा करते हैं। मन बेचैन होता है, जब लगता है कि अन्याय हो रहा है। गीता कहती है कि भगवान सब देख रहे हैं और सही समय पर न्याय करेंगे। इस विश्वास से मन शांत होता है और तनाव कम होता है।

मत्र्तस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः

दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है कि सुख-दुख, ठंड-गर्मी सब अस्थायी हैं। तनाव का कारण सुख-दुख में आसक्ति है। गीता सिखाती है कि ये सब क्षणिक हैं, इनसे प्रभावित ना हों। इस उपदेश से मन स्थिर होता है और बेचैनी दूर होती है।

गीता के इन उपदेशों का रोजाना चिंतन करें तो मन की बेचैनी शांत हो जाती है और तनाव से तुरंत मुक्ति मिलती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

