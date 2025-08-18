Bhadrapada pithori amavasya exact date time puja vidhi shubh muhurat snan daan ka samay भाद्रपद मास की पिठोरी अमावस्या कब है? नोट कर लें सही डेट और स्नान-दान का समय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
भाद्रपद मास की पिठोरी अमावस्या कब है? नोट कर लें सही डेट और स्नान-दान का समय

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 10:03 AM
हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। इस समय भाद्रपद मास चल रहा है। अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की जाती है। इस दिन पितरों से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। भाद्रपद मास में पड़ने वाली अमावस्या का महत्व कई गुना अधिक माना जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अमावस्या के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत भी रखती हैं।

भाद्रपद मास की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहते हैं

भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या मनाई जाती है। पिठोरी अमावस्या को कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कुशोत्पाटिनी का अर्थ है कुशा का संग्रह करना। धार्मिक कार्यों में प्रयोग होने वाली कुशा का इस अमावस्या पर संग्रह किया जाता है। आमतौर पर अमावस्या का उखाड़ा गया कुश का प्रयोग एक महीने तक किया जा सकता है।

कब रखा जाएगा व्रत- दृग पंचांग के अनुसार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि अगस्त 22, 2025 को सुबह 11:55 ए एम पर प्रारम्भ होगी, जिसका समापन अगस्त 23, 2025 को 11:35 ए एम पर होगा। पिठोरी अमावस्या का व्रत 22 अगस्त को किया जाएगा। अमावस्या व्रत में मध्यकाल का समय देखा जाता है। अमावस्या का मध्यकाल 22 अगस्त को पड़ रहा है, इसलिए पिठोरी अमावस्या का व्रत 22 अगस्त को ही किया जाएगा।

स्नान-दान का समय- 22 अगस्त को सुबह 11.55 से स्नान-दान का समय शुरू हो जाएगा। हालांकि 23 अगस्त को भी अमावस्या तिथि रहेगी। आप दोनों ही दिन स्नान-दान का लाभ उठा सकते हैं। पंचांग के अनुसार 22 अगस्त को 11.55 ए एम से 23 अगस्त को 11.35 एम तक का समय स्नान-दान के लिए उपयुक्त है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

amavasya kab h
