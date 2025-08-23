Bhadrapada Amavasya today Puja Vidhi Upay Shubh Muhurat Bhadrapada Amavasya : भाद्रपद अमावस्या आज, जानें पूजा-विधि, उपाय, शुभ मुहूर्त से लेकर सबकुछ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Bhadrapada Amavasya : भाद्रपद अमावस्या आज, जानें पूजा-विधि, उपाय, शुभ मुहूर्त से लेकर सबकुछ

हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली अमावस्या को कुशोत्पाटिनी अमावस्या या कुशग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। इस बार कुशोत्पाटिनी अमावस्या 23 अगस्त यानी आज मनाई जाएगी। इस बार की कुशोत्पाटिनी अमावस्या विशेष शुभ है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 08:30 AM
Bhadrapada Amavasya : हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अमावस्या के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली अमावस्या को कुशोत्पाटिनी अमावस्या या कुशग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। इस बार कुशोत्पाटिनी अमावस्या 23 अगस्त यानी आज मनाई जाएगी। इस बार की कुशोत्पाटिनी अमावस्या विशेष शुभ है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 22 अगस्त को मध्यान्ह 11 बजकर 56 से प्रारम्भ होकर 23 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजकर 36 तक रहेगा तथा मघा नक्षत्र 22 अगस्त की मध्य रात 12 बजकर 16 से लगेगा तथा 23 की देर रात 12 बजकर 54 तक रहेगा। स्कन्द पुराण में बताया गया है कि मघा नक्षत्र युक्त अमावस्या को उखाड़ी गई कुशा अत्यन्त सिद्धि देने वाली होती है, इसमें सकला कर्म शब्द का अर्थ यह है कि मघा नक्षत्र युक्त अमावस्या की कुशा न केवल श्राद्ध, बल्कि समस्त शुभ मंगल कार्य जैसे विवाह, उपनयन, यज्ञ, प्रतिष्ठा कर्मों आदि में भी श्रेष्ठ उपयोगी है। 23 अगस्त को शिव वास तथा शिवयोग का संयोग होने से स्नान -दान एवं कुशोत्पाटिनी शनि अमावस्या और भी अधिक शुभ रहेगा।

कुशा का किया जाता है संचय- इस दिन वर्ष भर के धार्मिक कार्य और श्राद्ध कर्म के लिए कुश उत्पाटन (उखाड़ा) किया जाता है। सनातन धमालंबियों के लिए धार्मिक क्रियाकलाप और श्राद्धादि कर्मों में कुश की अनिवार्यता होती है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति इस अमावस्या के दिन कुश का संचय करते हैं। एक वर्ष तक इसका उपयोग श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। शास्त्रों में 10 प्रकार के कुशों का विवरण मिलता है।

ऐसे उखाड़े कुश- कुश उत्पाटन अमावस्या तिथि को पूर्वाह्न में कुश वाले स्थान पर जाकर पूर्वाभिमुख या उत्तराविमुख बैठकर ॐ हूँ फट् मंत्र का उच्चारण करके दाहिने हाथ से उखाड़ना चाहिए। ये कुश देव और पितृ कर्म दोनों के लिए सर्वोत्तम होता है।

पूजा-विधि

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरवोर में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं।

स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें।

सूर्य देव को अर्घ्य दें।

अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी रखें।

इस दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए।

पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें।

इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें।

इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है।

इस दिन विधि-विधान से भगवान शंकर की पूजा- अर्चना भी करें।

उपाय- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन करना बेहद पुण्यकारी होता है। अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं। इसके अलावा इस दिन चीटियों को शक्कर खिलाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।

पूजा के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 04:26 ए एम से 05:10 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:48 ए एम से 05:55 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:58 ए एम से 12:49 पी एम

विजय मुहूर्त 02:33 पी एम से 03:25 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:52 पी एम से 07:14 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:52 पी एम से 07:59 पी एम

अमृत काल 10:27 पी एम से 12:05 ए एम, अगस्त 24

निशिता मुहूर्त 12:02 ए एम, अगस्त 24 से 12:46 ए एम, अगस्त 24

