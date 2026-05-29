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क्या है भद्र राजयोग जो आज से मिथुन राशि में बन रहा, बुध का गोचर किसके लिए लाभकारी, कौन सी राशियां लकी

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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बुध का गोचर आज 29 मई को मिथुन राशि में हो रहा है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। इस राशि के लिए अच्छे लाभ के येग तो बन ही रहे हैं, साथ ही कई राशियों के लिए यहगोचर अच्छे योग ला रहा है, यहां पढ़ें

क्या है भद्र राजयोग जो आज से मिथुन राशि में बन रहा, बुध का गोचर किसके लिए लाभकारी, कौन सी राशियां लकी

आज बुध का गोचर अपनी ही राशि में गोचर करता है, तो भद्र राजयोग बनता है। बुध को लेकर साफ कहा जाता है कि आपकी राशि में बुद्ध आपकी बुद्धि, नॉलेज से लेकर आपकी चीजों को एनॉलिसस करने की क्षमता ही आपकी बुद्ध का असर होता है, इसके अलावा आप कैसे लॉजिक देते हैं, कम्युनिकेशन और फिटनेस को लेकर और मैनेमेंट स्किल, हेल्थ को लेकर आपके लिए अच्छा समय है। जब बुध अपनी स्वराशि में हैं और आपकी कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और दशवें भाव में बुध अपनी ही राशि मिथुन, कन्या में बैठते हैं तो भद्र योग का निर्माण होता है। ये अलग-अलग भाव में अलग फल देता है, किसी भाव में बिजनेस अच्छा करेगा। ऐश्वर्य, सम्मान पर्सनल लाइफ अच्छी। नौकरी में प्रमोशन से लेकर ग्रोथ और इंक्रीमेंट होना जरूरी है। बुध का गोचर आपकी कुंडली के हिसाब से सही फल देगा, इसलिए आप अपनी कुंडली के हिसाब से भी चेक करें, वरना अगर आप जेनरिक जानना चाहते हैं, तो यहां हम उन राशियों का जिक्र कर रहे हैं, जो इस दौरान लाभ पाएंगी।

यहां पढ़ें किस राशि के लिए कैसा रहेगा दिन?

मीन राशि के लिए बुध का गोचर क्या लाभ लाएगा?

मीन राशि वालों के इससे घर खरीदने का योग बन रहा है और वाहन खरीदने का योग भी इसी दौरान बन रहा है। पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी होगी।

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धनु के लिए बुध का गोचर क्या लाभ लाएगा?

आपको पैसा मिलेगा, किसी पार्टनरशिप से भी लाभ हो सकता है, आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हैं। आपकी लाइफ पार्टनर से रिश्ते थोड़े खराब थे, तो अब दोनों मे सुलह होने के आसार हो सकते हैं।

कन्या राशि के लिए बुध का गोचर क्या लाभ लाएगा?

अगर आप पार्टनरशिप वाला बिजनेस कर रहे हैं या बैकिंग, मीडिया से जुड़े हैं, तो आपको लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। अगर करियर ग्रोथ को लेकर परेशान हैं, तो आपके लिए बुध का गोचर वो मुश्किल भी हल कर देगा।

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मिथुन राशि के लिए बुध का गोचर क्या लाभ लाएगा?

मिथुन राशि का स्वामी भी बुध है, इस राशि के लिए समय अच्छा रहेगा। आपको कम्युनिकेशन स्किल आज अच्छे होंगे, जिनके अच्छे होने से आप सही फैसले ले पाएंगे। आपको लाभ तो मिलेगा ही साथ ही आपके लिए चीजें भी अच्छी होंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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