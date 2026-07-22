Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भड़ली नवमी आज: बिना मुहूर्त देखें किए जा सकेंगे शुभ कार्य, जानिए महत्व और खरीदारी का शुभ मुहूर्त

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Bhadli navami 2026 shopping muhurat: भड़ली नवमी पर अबूझ मुहूर्त होने के कारण शुभ-मांगलिक कार्यों को करने के साथ ही खरीदारी भी की जा सकती है। जानें भड़ली नवमी का महत्व और पूजन के साथ खरीदारी का शुभ मुहूर्त।

भड़ली नवमी आज: बिना मुहूर्त देखें किए जा सकेंगे शुभ कार्य, जानिए महत्व और खरीदारी का शुभ मुहूर्त

Bhadli navami 2026 Muhurat: हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भड़ली नवमी मनाई जाती है। इसे भड़रिया नवमी भी कहा जाता है। इस साल भड़ली नवमी 22 जुलाई 2026, बुधवार को है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होने के कारण शादी-विवाह, गृह प्रवेश जैसे अन्य मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन किसी नए काम की शुरुआत या खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का अच्छा फल प्राप्त होता है। जानें भड़ली नवमी का महत्व और पूजन के साथ खरीदारी का शुभ मुहूर्त।

नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी:

पंचांग के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल नवमी तिथि 22 जुलाई को देर रात 01 बजकर 46 मिनट से 23 जुलाई को सुबह 03 बजकर 33 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण भड़ली नवमी का व्रत 22 जुलाई को रखा जाएगा।

ये भी पढ़ें:24 या 25 जुलाई देवशयनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा? जान लें सही तारीख

भड़ली नवमी का महत्व:

भड़ली नवमी हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन लोगों को शुभ या मांगलिक कार्यों को करने के लिए शुभ मुहूर्त का विचार करना आवश्यक नहीं होता है। जिन लोगों के विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलता है उनका विवाह भड़ली नवमी पर किया जा सकता है। भड़ली नवमी के बाद देवशयनी एकादशी आती है, फिर चातुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं और शुभ कार्यों पर चार महीने के लिए रोक लग जाती है। चातुर्मास से पहले किसी भी मंगल कार्य को करने के लिए भड़ली नवमी का दिन सबसे उत्तम माना गया है।

भड़ली नवमी पर किसकी पूजा की जाती है:

भड़ली नवमी पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस पूजा-पाठ और व्रत करने का अत्यंत शुभ फल मिलता है। जीवन में आर्थिक संपन्नता, सुख-शांति और खुशहाली आती है।

भड़ली नवमी पर पूजन और खरीदारी के शुभ मुहूर्त:

भड़ली नवमी पर खरीदारी का अमृत काल- सुबह 09:56 बजे से सुबह 11:41 बजे तक रहेगा। विजय मुहूर्त- शाम 04:32 बजे से शाम 05:34 बजे तक रहेगा। शाम 07:33 बजे से पूरी रात रवि योग रहेगा।

ये भी पढ़ें:देवशयनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जानें व्रत की सही डेट

भड़ली नवमी पर क्या करना चाहिए:

भड़ली नवमी के दिन गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन भी होता है। इसलिए इस दिन कन्या पूजन और गरीबों को दान देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन शादी-ब्याह जैसे मांगलिक कार्य संपन्न कराया जाता है। इस दिन सोने-चांदी की खरीदारी करने के अलावा लोग नए घर में गृह प्रवेश भी कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:ये 4 लोग होते हैं व्यक्ति के सच्चे साथी, मरते दम तक निभाते हैं साथ
Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Astrology astrology today Astrology Today In Hindi
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने