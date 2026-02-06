भगवान हनुमान की पूजा करने का क्या है सबसे सही टाइम? भूलकर भी ना करें ये गलतियां
भगवान हनुमान की पूजा के लिए शनिवार और मंगलवार दो विशेष दिन हैं। हालांकि उनकी पूजा के लिए सबसे सही समय क्या है? आज जानते हैं इसके बारे में। साथ में जानें कि उनकी पूजा के समय किन-किन गलतियों से बचना है?
हिंदू धर्म में ऐसे कई देवी-देवता हैं जिनकी नियमित रूप से पूजा-अर्चना की जाए तो जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हफ्ते का हर दिन किसी ना किसी देवी-देवता को समर्पित माना जाता है। शनिवार का दिन शनिदेव और भगवान हनुमान की पूजा के लिए विशेष होता है। वहीं मंगलवार के दिन भी हनुमान जी की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। भगवान हनुमान को बजरंगबली और पवनपुत्र जैसे कई अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनकी जिंदगी से बड़ी से बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं।
हालांकि कई लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि हनुमान जी की पूजा करने का शुभ समय कौन सा होता है। सुबह पूजा करना अधिक फलदायी होता है या शाम के समय उनकी अराधना करना ज्यादा सही है? नीचे विस्तार से जानें-
हनुमान जी की पूजा के लिए शुभ समय
हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान हनुमान की पूजा के लिए दिन के दो समय सबसे शुभ होते हैं। पहला समय ब्रह्म मुहूर्त और दूसरा सूर्यादय के समय का है। मान्यता है कि सुबह के समय भगवान हनुमान की पूजा करना ज्यादा फलदायी होता है। खासकर स्टूडेंट्स के लिए इस समय पूजा करना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे उनका मन शांत और एकाग्र होता है। इसके अलावा शास्त्रों में सूर्योदय के आसपास हनुमान जी की आराधना करना भी शुभ बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सुबह-सुबह भगवान हनुमान को याद करने से पूरे दिन पॉजिटिविटी बनी रहती है और हर काम के लिए अच्छी एनर्जी मिलती है। ऐसे में हनुमान जी की पूजा के लिए सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय सबसे सही माना जाता है।
रखें इन बातों का ध्यान
सूर्योदय के ठीक बाद भी उनकी पूजा करना शुभ होता है। इसके अलावा शाम के वक्त भी भगवान हनुमान की पूजा की जाती है। हालांकि सुबह वाली पूजा का महत्व ज्यादा बताया गया है। बस इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दोपहर के समय उनकी पूजा नहीं होती है।
ना करें ये गलतियां
हनुमान जी की पूजा के वक्त साफ-सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए। उनका प्रिय रंग लाल है। ऐसे में उनकी पूजा के दौरान लाल रंग के कपड़े ही पहनना चाहिए। पूजा के समय काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मान्यता के अनुसार मंगलवार के दिन भगवान हनुमान के उपासक को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मास-मदिरा का सेवन करके भगवान हनुमान के मंदिर कभी नहीं जाना चाहिए। साथ ही मंगलवार के दिन सूतक काल में भगवान हनुमान की पूजा करने से मना किया जाता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
