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Best Sawan Shayari 2026: सावन की बधाई देने के लिए बेस्ट हैं शिव भक्ति से भरपूर ये 15 शायरी

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Sawan Special Mahadev Shayari in hindi: सावन के पहले दिन लोग भगवान शिव की भक्ति से भरपूर शायरी या मैसेज अपनों को भेजकर या सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाकर बधाई देते हैं। आप भी इन शायरी से भेजें सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।

Sawan shayari 2026
सावन की इन बेस्ट शायरी से भेजें हार्दिक शुभकामनाएं

Best Sawan Shayari in hindi 2026: सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू हो गया है। सावन के पहले दिन आयुष्मान योग, शश महापुरुष राजयोग और गुरु-आदित्य राजयोग का शुभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव का नियमपूर्वक पूजन करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन में शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती हैं। सावन के पहले दिन शिव जी की पूजा करने के साथ ही इस शुभ महीने की बधाई देने के लिए लोग एक-दूसरे को शिव भक्ति से भरपूर शायरी या मैसेज भी भेजते हैं। आप भी इन 10 चुनिंदा महादेव की भक्ति से भरपूर शायरी से अपनों को भेज सकते हैं बधाई।

1. कर्ता करे ना कर सके

शिव करे सो होय

तीन लोक नौ खंड में

महाकाल से बड़ा ना कोय

2. गूंज रहा है हर ओर महादेव का नाम

सावन के महीने में सज गया महादेव का धाम

शिव की भक्ति में झूम रहा संसार

आपको सावन का मुबारक हो त्योहार

3. सावन की पहली फुहार आई है

अपने साथ महादेव की भक्ति लाई है

एक लोटा जल चढ़ा दो प्यार से

भोलेनाथ ने खुशियों की झड़ी लगाई है

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4. महादेव ना गिन कर देते हैं और ना तोल कर देते हैं

मेरे महाकाल जब भी देते हैं, दिल खोलकर देते हैं

5. सावन में जो भी आता है शिव के द्वार

भोले हर लेते हैं उसके हर दुख-दर्द

6. माथे का त्रिपुंड और गले में शेषनाग की माला है

मेरे शिव शंकर बहुत ही दयालु और दिल वाले हैं

सावन में जो भी पुकारे सच्चे मन से

महाकाल उसकी हर राह को संभालते हैं

7. ना कोई शिकायत है, ना कोई फरियाद है

सावन में सिर्फ महादेव की याद है

8. हाथों में कांवड़ और दिल में विश्वास

सावन में महादेव के दर्शन की है आस

मिट जाते हैं जीवन के सभी संकट

जब महाकाल का होता है सिर पर हाथ

ये भी पढ़ें:इन 10 चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेजें सावन 2026 की शुभकामनाएं

9. विष पीकर महादेव नीलकंठ कहलाए

सावन के महीने में हर भक्त के मन को भाए

झुकता है जमाना जिनके दरबार में

वही एक देव मेरे महाकाल कहलाए

10. सावन की रिमझिम बरसे धारा

मन झूम उठे महाकाल नाम तुम्हारा

सबकी पार लगाए नैया

भोलेनाथ का नाम है सबसे प्यारा

11. ना धन चाहिए और ना ही दौलत का फसाना

सावन में सिर्फ मुझे चाहिए शिव जी का घराना

मिल जाए मुझे भोले के चरणों में जगह

मुझे तो बस चाहिए इतना ठिकाना

12. दिखावे की दुनिया से अलग है बस एक ठिकाना

सावन का महीना है और महाकाल का है जमाना

ये भी पढ़ें:सावन में हर दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं 14 में से कोई 1 चीज, भगवान शिव की बरसेगी कृपा

13. शून्य भी तुम,

अनंत भी तुम।

क्रोध भी तुम,

शांत भी तुम।

मेरे मन के हर कोने में बसे महादेव भी तुम

14. मैं दिखावे की दुनिया से दूर रहता हूं,

मैं तो बस अपने भोले बाबा की भक्ति में चूर रहता हूं।

15. जिसके सिर पर हो भगवान शिव का हाथ,

उसे भय नहीं रहता इस संसार के किसी मायाजाल का।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
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