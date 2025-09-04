घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए आज ही ले आएं ये तस्वीरें, किस्मत बदलने की है मान्यता

Vastu Shastra for Home : वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु दोष लगने पर कई तरह की समस्याएं होने लगती है। घर का वातावारण नकारात्मक हो जाता है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर में कुछ तस्वीरें लगाई जाती हैं।

Vastu Tips : वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु दोष लगने पर कई तरह की समस्याएं होने लगती है। घर का वातावारण नकारात्मक हो जाता है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर में कुछ तस्वीरें लगाई जाती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन तस्वीरों को लगाने से घर का वास्तु शास्त्र सही हो जाता है और घर में पॉजिटिविटी आने लगती है। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है तो आज ही घर ले आएं वास्तु की ये तस्वीरें। ऐसी मान्यता है कि इन तस्वीरों को घर में लगाने से व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। आइए जानते हैं घर में किन तस्वीरों को लगाना शुभ होता है…

दौड़ता हुआ घोड़ा- वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाना शुभ होता है। इस तस्वीर को लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक होने लगता है। दौड़ते हुए घोड़े सफलता, प्रगति और ताकत के प्रतीक होते हैं।

खिले हुए फूल या बाग- वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में खिले हुए फूल या बाग की तस्वीर लगाना शुभ होता है। ये तस्वीर समृद्धि और खुशहाली की प्रतीक है।

सूर्योदय का दृश्य- वास्तु के अनुसार घर में सूर्योदय की तस्वीर लगाना काफी शुभ माना गया है। यह तस्वीर नई शुरुआत का प्रतीक है।

नदी या झरना- घर में सुख, शांति के लिए आप नदी या झरने की तस्वीर भी लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नदी या झरने की तस्वीर लगाना बेहद शुभ माना जाता है।गणेश जी

गणेश जी- वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी की तस्वीर घर में लगाना बेहद ही शुभ है। गणेश जी प्रथम पूजनीय देव हैं और किसी भी कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी की तस्वीर घर में बाधाओं को दूर करती है और घर में सुख-समृद्धि आती है।