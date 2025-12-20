Hindustan Hindi News
जब कोड फेल हो जाए, तब भगवान गणेश काम आएं; बेंगलुरु का ये मंदिर है IT प्रोफेशनल्स के लिए खास

संक्षेप:

टेक्नोलॉजी की भागदौड़ में फंसे प्रोफेशनल्स के लिए बेंगलुरु का टेक्की गणेश मंदिर आस्था, मानसिक शांति और करियर दिशा का अनोखा केंद्र बन गया है।

Dec 20, 2025 10:03 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
जहां दिन की शुरुआत कोडिंग से होती है और रात डेडलाइन के दबाव में कटती है, उसी शहर में एक ऐसा मंदिर है जो तकनीक की दुनिया के लोगों को आस्था की शांति देता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में स्थित ‘टेक्की गणेश मंदिर’ आज सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि करियर, इनोवेशन और मानसिक संतुलन का भरोसेमंद ठिकाना बन चुका है।

बेंगलुरु में स्थित यह विशेष गणेश मंदिर आईटी एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप उद्यमियों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। स्थानीय लोग इसे प्यार से “टेक्की गणेश मंदिर” कहते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु सिर्फ धार्मिक आस्था से नहीं, बल्कि अपने करियर में आ रही अड़चनों, मानसिक तनाव और रचनात्मक रुकावटों के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं।

आध्यात्मिक मान्यताओं में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाला। साथ ही वे बुद्धि, विवेक और नए आरंभ के देवता माने जाते हैं। यही कारण है कि तेज रफ्तार और हाई-प्रेशर टेक इंडस्ट्री से जुड़े लोग खुद को गणेश से गहराई से जुड़ा महसूस करते हैं।

आधुनिक स्वरूप वाली गणेश प्रतिमा है खास पहचान

इस मंदिर की खास पहचान इसका आधुनिक स्वरूप वाला गणेश प्रतिमा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह रूप बुध ग्रह से जुड़ा माना जाता है। बुध को बुद्धि, तर्क, संचार, डेटा, टेक्नोलॉजी और विश्लेषण का कारक ग्रह कहा जाता है। आईटी, एनालिटिक्स, कम्युनिकेशन और इनोवेशन से जुड़े करियर में बुध की स्थिति बेहद अहम मानी जाती है।

ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि टेक प्रोफेशनल्स को अक्सर बुध, शनि या केतु से जुड़ी ग्रह बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये ग्रह मानसिक दबाव, करियर में देरी, तकनीकी समस्याएं और निर्णय लेने में उलझन पैदा कर सकते हैं। ऐसे में गणेश पूजा को इन ग्रह प्रभावों को शांत करने का माध्यम माना जाता है।

श्रद्धालु करते हैं दुर्वा घास, मोदक और नारियल अर्पित

मंदिर में आने वाले श्रद्धालु विशेष रूप से दुर्वा घास, मोदक और नारियल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि ये पूजा सामग्री एकाग्रता, स्मरण शक्ति और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाती है। कई लोग बुधवार, जो बुध ग्रह का दिन माना जाता है, या गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहां विशेष पूजा करते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि कई श्रद्धालु यहां पूजा के बाद कठिन कोडिंग समस्याओं के हल, अचानक जॉब ऑफर मिलने या करियर को लेकर स्पष्टता मिलने के अनुभव साझा करते हैं। हालांकि ज्योतिषाचार्य इन्हें चमत्कार नहीं, बल्कि व्यक्ति के लक्ष्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के तालमेल का प्रतीक मानते हैं।

बेंगलुरु के प्रोफेशनल्स के लिए यह मंदिर एक मानसिक सहारा

लंबे वर्किंग ऑवर्स, लगातार प्रतियोगिता और मानसिक थकान से जूझ रहे बेंगलुरु के प्रोफेशनल्स के लिए यह मंदिर एक मानसिक सहारा बन गया है। आध्यात्मिक गुरु मानते हैं कि आस्था से मन शांत होता है, जिससे बुद्धि और अंतर्ज्ञान बेहतर ढंग से काम करते हैं।

डिजिटल युग में भी यह मंदिर याद दिलाता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक महत्वाकांक्षा एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सहयात्री हैं। टेक्की गणेश मंदिर आज कोड और ब्रह्मांड के बीच एक शांत सेतु की तरह खड़ा है।

