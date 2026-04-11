शनिवार को मछलियों को दाना खिलाने से क्या होता है? जानें महत्व और लाभ
हिंदू धार्मिक मान्यताओं में सप्ताह का हर एक दिन किसी ना किसी देवी-देवता और ग्रहों से संबंधित है। ऐसे ही शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन कुछ ज्योतिष उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से कई समस्याओं का अंत हो जाता है। इन्हीं में से एक उपाय है मछलियों को दाना खिलाना।
हिंदू धार्मिक मान्यताओं में सप्ताह का हर एक दिन किसी ना किसी देवी-देवता और ग्रहों से संबंधित है। ऐसे ही शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव और बजरंगबली को समर्पित होता है। साथ ही इस दिन कुछ ज्योतिष उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। इन्हीं में से एक उपाय है शनिवार को मछलियों को दाना खिलाना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मछलियों को दाना खिलाना बेहद शुभ माना गया है। आइए जानते हैं कि मछलियों को चारा देने से कौन-कौन से लाभ मिलते हैं और इसका धार्मिक महत्व क्या है।
महत्व
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था, इसी कारण मछलियों को अत्यंत शुभ माना जाता है। नियमित रूप से सुबह मछलियों को दाना डालना भी पुण्यकारी माना गया है। साथ ही, मछलियों का संबंध शनि ग्रह से भी जोड़ा जाता है, इसलिए शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए मछलियों को दाना खिलाना लाभकारी माना जाता है।
ग्रहों का अशुभ प्रभाव होता है कम
मान्यता है कि नियमित रूप से मछलियों को दाना खिलाने से कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होने लगता है। ज्योतिष के साथ-साथ वास्तु शास्त्र में भी इसे बेहद शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही, मछलियों को चारा देने से छाया ग्रह राहु और केतु का असर भी धीरे-धीरे कम होने लगता है।
पितृ दोष से राहत
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष हो, तो उसे मछलियों को दाना खिलाना लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही, पितृ दोष की पूजा के बाद आटे के पिंड का एक भाग जल में प्रवाहित करने का भी विधान है। ऐसा करने से पितृ दोष के प्रभाव में कमी आती है और जीवन में अटके हुए कार्य धीरे-धीरे बनने लगते हैं।
शनिवार को खिलाएं मछलियों को दाना
शनिवार को मछलियों को दाना खिलाना काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस उपाय शनि देव का अशुभ प्रभाव कम होता है। जिस व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती और ढैय्या चल रही है तो एक कागज पर भगवान राम का नाम लिखकर आटा गूंथ लें और शनिवार के दिन इसकी गोलियां मछलियों को खिलाएं।
12 शनिवार खिलाएं दाना
इसके अलावा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए 12 शनिवार को लगातार मछलियों को दाना खिलाएं। इस उपाय को करने से कुंडली में अशुभ शनि ठीक होने लगते हैं।
धन में होती है बढ़ोतरी
ज्योतिषियों की मानें, तो मछलियों को आटा खिलाने से आर्थिक संकट कम होता है और धन की वृद्धि होती है। मछलियों को आटा खिलाने का सबसे उत्तम समय सुबह का होता है। शनिवार के अलावा शुक्रवार को मछलियों को आटा खिलाने से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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